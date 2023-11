E oggi riceverà il premio “Davide Astori” dall’Ussi  

Campioni giovani e meno giovani, di ogni disciplina, espressione dello sport nella sua forma migliore. Claudio Ranieri si troverà bene in loro compagnia oggi, alle 15.30 al Teatro Centrale di Carbonia (in diretta streaming sul sito unionesarda.it ), quando gli sarà consegnato il premio “Davide Astori”, in quello che sarà uno dei momenti clou del pomeriggio. Lo riceverà dalle mani di Renato e Bruno, padre e fratello dell’ex capitano rossoblù e viola, che hanno scelto lui come destinatario per le sue qualità umane, oltre che tecniche.

Per questa edizione dei riconoscimenti attuali conferiti dall’Ussi Sardegna agli sportivi che si sono distinti nell’ultima stagione, un occhio di riguardo è stato riservato ai sulcitani: dalla giornalista di Sky, Veronia Baldaccini, al campione italiano di downhill, Davide Palazzari, all’ex pro di ciclismo Emiliano Murtas. Con loro tantissimi volti noti dello sport sardo: dagli staffettisti argento ai mondiali e Filippo Tortu e Lorenzo Patta, al bronzo europeo Stefano Oppo, al capitano azzurro di basket Gigi Datome, passando per Sergio Massidda (argento mondiale nei pesi) e Federico Pilloni (argento europeo nella vela).

