Dal campo.
25 settembre 2025 alle 00:32

E oggi porte aperte ad Assemini 

Oggi alle 16 al Crai Sport center di Assemini, il primo appuntamento della stagione con l’allenamento del Cagliari a porte aperte. Sarà un pomeriggio ad alto tasso di passione, come tutti quelli che hanno preceduto i grandi appuntamenti. L’appuntamento è alle ore 16, cancelli aperti - dal solito ingresso in via Sa Ruina – a partire dalle ore 15: per assistere all’allenamento diretto da Fabio Pisacane e dal suo staff basta entrare su www.cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare dal link relativo il proprio pass gratuito, sino ad un massimo di quattro.

La squadra

Ieri si sono allenati regolarmente Mina, Obert e Folorunsho, lavoro personalizzato per Luvumbo, Radunovic e Pintus. A riposoe Zappa, uscito in Coppa per un risentimento al retto femorale della coscia sinistra. La sua presenza per la gara di sabato è in forse.

Il femminile

Ieri alla Domus la presentazione del settore femminile del Cagliari, un momento di incontro per le due anime rossoblù al femminile: le squadre Under 17 e Under 15 di calcio a undici e il Cagliari Calcio a cinque femminile, con la prima squadra che partecipa al campionato di A e la formazione Under 19.

