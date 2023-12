E oggi porte aperte ad Assemini 

Il Cagliari si prepara a chiudere il 2023 con una delicata sfida salvezza. Anche per questo, in vista della gara di sabato con l'Empoli alla Domus (ore 15) la società decide di chiamare a raccolta i tifosi. E così l'allenamento di questa mattina al Crai Sport Center si disputerà a porte aperte, con i tifosi che si sono prenotati (immediato il “sold out”) che potranno prendere posto in tribuna dalle 10, entrando dai cancelli di via Sa Ruina.

Out Makoumbou

Contro i toscani Ranieri dovrà studiare anche la sostituzione di Makoumbou, regolarmente fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Verona. In quell'occasione, una parte della Curva Sud del Bentegodi ha intonato cori di discriminazione razziale che hanno portato alla chiusura del settore per le prossime due gare dei gialloblù. Ieri la squadra si è ritrovata in campo dopo la pausa di Natale, con esercitazioni tecniche e lavoro atletico. Sempre out Capradossi e Shomurodov. Per la sostituzione di Makoumbou il favorito sembra Sulemana, già subentrato a Verona. Come sempre, Ranieri si prenderà tutto il tempo possibile per valutare le scelte legate a modulo e uomini per una partita che il Cagliari, scivolato al terzultimo posto, deve vincere per chiudere il 2023 nel migliore dei modi. (al.m.)

