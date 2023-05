E oggi la Domus riapre al pubblico  

Il legame tra il Cagliari e i suoi tifosi è sempre più forte. E questo pomeriggio, quasi a mantenere una promessa, la Unipol Domus riaprirà le porte della Curva nord ai tifosi, per seguire l'allenamento dei rossoblù in vista della semifinale di ritorno di sabato a Parma.

Basta la parola

Dopo l'allenamento aperto al pubblico prima della gara col Venezia, Ranieri aveva fatto una promessa: «Molti tifosi mi hanno detto che avrebbero voluto esserci, ma di mattina lavorano. E mi hanno chiesto di ripetere questo allenamento col pubblico di pomeriggio». Detto fatto. Oggi il Cagliari aprirà le porte della Domus, per un allenamento che inizierà intorno alle 18.15. Il Cagliari ha bisogno della sua gente per "soffiare” dalle tribune e superare anche l'ostacolo semifinale, nella rincorsa alla Serie A. E i 1300 posti per il settore ospiti del Tardini sono già sold out.

Il punto

Intanto la squadra si è ritrovata ad Asseminello, solo sfiorato dal diluvio che ha colpito Cagliari e hinterland. Lavoro di scarico in palestra per chi è stato impegnato col Parma, partitelle su campo ridotto per gli altri. Sempre fuori Capradossi e Falco, si lavora sulla condizione di quei giocatori (Pavoletti, Rog e Mancosu su tutti) costretti a saltare gran parte della stagione per infortunio. (al. m.)