E oggi c’è ManCity-Real  

Manchester City-Real Madrid: stasera all’Etihad va in scena lo scontro tra le squadre più forti al mondo e quello tra i due allenatori più titolati e corteggiati (Carlo Ancelotti sulla panchina del Madrid e Pep Guardiola su quella del City) e tra i bomber Benzema (pallone d’oro) e Haaland.

L’obiettivo è arrivare alla finale di Champions che si giocherà a Istanbul il 10 giugno. Un sogno per il tecnico catalano, che ha in bacheca due coppe (vinte entrambe col Barcellona) e punta a conquistare la prima con la squadra inglese; una conferma per il collega italiano, campione uscente, che ne ha vinte quattro (due col Milan e altrettante coi blancos).

«Si tratta probabilmente di una delle partite più importanti di sempre per questo club», ha detto ieri Guardiola, «non possiamo negarlo: per il valore della competizione, per gli avversari e per molte altre cose. Ma ho detto ai miei giocatori che è anche una grande opportunità. Siamo tutti molto fortunati di prenderne parte. Non dovremo fare nulla di eccezionale, ma giocare come sappiamo. Dipende solo da noi, siamo a una vittoria dalla finale, e ho una grande fiducia in questa squadra».

RIPRODUZIONE RISERVATA