E oggi al Lido arriva (nei panni di Vladimir Putin) Jude Law 

Dopo il “Frankenstein” di Guillermo Del Toro, domani la Mostra del Cinema di Venezia con il concorso ci immerge nel ritratto di Vladimir Putin (con il volto di Jude Law), nel pieno dell'ascesa al potere, raccontato dal suo spin doctor (Paul Dano, in un ruolo ispirato alla figura dell'ex consigliere Vladislav Surkov) in “Le mage du Kremlin” di Olivier Assayas.

Russia, primi anni Novanta. L’Urss è crollata. Nel caos di un Paese che cerca di ricostruirsi, Vadim Baranov, un giovane brillante, sta per trovare la propria strada. Prima artista d'avanguardia, poi produttore di reality show, diventa spin doctor di un ex agente del Kgb in ascesa: Vladimir Putin.

In gara arriva anche “Father mother sister brother” di Jim Jarmusch sui rapporti fra genitori e figli e un cast che comprende Cate Blanchett Adam Driver, Tom Waits e Charlotte Rampling. Tre storie che raccontano le relazioni tra figli adulti e genitori piuttosto distanti, e tra fratelli. Ognuna delle tre parti è ambientata nel presente e ciascuna si svolge in un paese diverso. Fuori concorso torna la grande regista argentina Lucrecia Martel che nel documentario “Nuestra Tierra” racconta la storia di una figura carismatica scomparsa, l'attivista Javier Chocobar, ucciso nel 2000 mentre lottava per difendere la sua comunità. Fuori gara anche Andrea di Stefano con”Il Maestro”, film on the road ambientato a fine anni ’80 con protagonista Felice (Tiziano Menichelli), ragazzino di tredici anni potenziale campione di tennis a cui l’ambizioso padre trova come allenatore Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), ex tennista fallito.

A Orizzonti debutta la seconda autrice italiana in gara, Laura Samani, che in "Un anno di scuola” racconta «le sfide che comporta il crescere come giovane donna in un mondo dominato dagli uomini, dove il corpo e i desideri possono facilmente diventare armi rivolte contro di te» spiega la regista. Settembre 2007, Trieste. Fred, diciottenne svedese esuberante e coraggiosa, arriva in città per frequentare l'ultimo anno di un Istituto Tecnico. Si ritrova a essere l'unica ragazza in una classe di soli maschi e catalizza l'attenzione di tutti.

