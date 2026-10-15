E Odino abbaiò: God bless America Un Pitt survivalista nelle foreste del profondo Nord 

Una coppia inattesa regala emozioni senza tregua in “Hearth of the Beast”: pellicola diretta da David Ayer che, per la prima volta, vede protagonisti Brad Pitt e un impavido compagno a quattro zampe, uniti da un legame capace di far fronte a qualsiasi ostacolo.

Congedatosi dopo una traumatica operazione militare in Medio Oriente, il sergente maggiore James Belmont parte per l’Alaska insieme a Odino, un pastore tedesco addestrato ai teatri di guerra, per passare in serenità il tempo che gli resta. Durante uno spostamento in aeroplano, un improvviso malore li fa precipitare in mezzo alla foresta. Gravemente provati dall’incidente e perduti nel cuore di un luogo impervio, entrambi faranno ricorso a tutte le risorse possibili per resistere fino all’arrivo in un centro abitato. Ma basterà per sopravvivere alle difficoltà che li attendono? Tra genere d’avventura ed esperienza survival, la maestosità della natura si contrappone alla cieca brutalità del suo lato selvaggio. In un’espressione di cinema in cui prevale la componente visiva, i momenti dialogati si concentrano sul gioco d’intesa tra i due alleati, che riesce a essere incisivo ben oltre le parole. Convince la fedele ricostruzione delle tecniche di sopravvivenza, raddrizzando il tiro laddove emerge con più forza il registro finzionale. Meno efficace, invece, la cornice patriottica, che, per quanto contestuale, appare perlopiù invadente e superflua.

Cimentandosi in una prova fisica impressionante, Pitt si apre anche a un autentico investimento emotivo.

Un racconto viscerale che, al netto di alcune scelte opinabili, riserverà momenti di sincera commozione e trasporto. (g.s.)