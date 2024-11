È novembre ma il Poetto è affollatissimo 

Da sempre durante le giornate di sole la spiaggia del Poetto è un richiamo irresistibile per i cagliaritani. E negli ultimi anni è sempre più frequente che al mare, per abbronzarsi o fare il bagno, si vada anche a novembre e dicembre.

Ieri la spiaggia e il lungomare erano strapieni. File interminabili in viale Poetto, fin da ponte Vittorio, parcheggi esauriti dappertutto, runner, ciclisti e passeggiatori in ogni metro quadro della spiaggia, affari d’oro per i chioschi, anche per il pranzo domenicale.

Molti anche i turisti, che hanno potuto ammirare un mare cristallino e hanno potuto vedere il litorale nella sua forma migliore. Peccato per il cantiere di piazza Arcipelaghi, che priva il lungomare di uno dei principali accessi.

Va detto che quando sarà concluso – l’assessore comunale all'Infrastrutturazione urbana Yuri Marcialis ha garantito che il cantiere sarà chiuso probabilmente entro la fine di novembre – la porta di ingresso del lungomare sarà degna della bellezza del posto e il grande sterrato, spesso fangoso, che i cagliaritani hanno conosciuto sino a un anno fa sarà solo un ricordo.

