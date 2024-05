è norris il “Miami vice” 

Miami. Ha impiegato 110 gran premi ma, alla fine, a Miami, Lando Norris ce l’ha fatta: ha portato la McLaren sul gradino più alto del podio, proprio in faccia a Max Verstappen, per la prima volta battuto senza problemi tecnici quest’anno. Esplode la gioia del team principal Andrea Stella, mentre la Ferrari (griffata d’azzurro) si accontenta di arrivare a ruota, con Charles Leclerc terzo e un ottimo Carlos Sainz quarto. Il nuovo circuito di Miami si conferma ostico per chi fa la pole position ma, pur con la complicità di una virtual safety car e di una safety car, il pilota di Bristol si è dimostrato superiore a una Red Bull per la prima volta apparsa battibile.

La speranza

La gara della Ferrari non è stata fortunata: una partenza un po’ pasticciata (ma leclerc ha rimediato bene), poi due cambi gomme con la sfortuna dell’ingresso della safety car (virtuale per un paletto lanciato in pista da Verstappen, reale per un contatto causato da Magnusseno) subito dopo, a favorire i rivali e in particolare la scuderia inglese che a Miami aveva portato un robusto pacchetto di aggiornamenti. Un po’ quello che farà la Ferrari nel prossimo Gp di Imola, per il quale sono rimasti disponibili soltanto biglietti per le sessioni del venerdì.

Giornata no

Il Cannibale della F.1, invece, per una giornata (la seconda su sei gare qest’anno) mastica amaro. Verstappen si è spesso lamentato che la macchina era ingovernabile ma il fatto che in una giornata storta concluda comunque secondo è un ulteriore segnale della sua straordinaria forza.

Ordine d’arrivo : 1. Lando Norris (Gbr, McLaren) 1.30’49”877, 2. Max Verstappen (Ola, Red Bull) a 7”612, 3. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) a 9”920, 4. Carlos Sainz (Spa, Ferrari) a 11”407, 5. Sergio Perez (Mes, Red Bull) a 14”650, 6. Lewis Hamilton (Gbr, Mercedes) a 16”585, 7. Yuki Tsunoda (Gia, RB) a 26”195, 8. George Russell (Gbr, Mercedes) a 34”789, 9. Fernando Alonso (Spa, Aston Martin) a 37”107, 10. Sebastian Ocon (Fra, Alpine) a 392746.

Classifica piloti : 1. Max Verstappen (Ola) 138, 2. Sergio Perez (Mes) 101, 3. Charles Leclerc (Mon) 98, 4. Carlos Sainz (Spa) 85, 5. Lando Norris (Gbr) 83, 6. Oscar Piastri (Aus) 41, 7. George Russell (Gbr) 37, 8. Fernando Alonso (Spa) 33, 9. Lewis Hamilton (Gbr) 27, 10 Yuki Tsunoda (Gia, RB) 14.

Classifica costruttori : 1. Red Bull , 2. Ferrari 189, 3. McLaren 124, 4. Mercedes 64.

