E Netanyahu accusa Macron, Starmer e Carney: «Irresponsabili» 

TEL AVIV. Morti annunciate: così in Israele cittadini comuni e politici di alto rango definiscono l’omicidio dei due diplomatici a Washington. E il governo attacca alcuni leader occidentali, definendoli «irresponsabili» e puntando il dito contro Parigi, Londra ed Ottawa. «L’attentato di Washington è frutto della selvaggia istigazione contro Israele», ha affermato Benyamin Netanyahu, dicendosi scioccato. Ancor più diretto il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar: «È il risultato dell’incitamento tossico contro Israele e gli ebrei in tutto il mondo: istigazione praticata anche da leader di molti Paesi, soprattutto europei». Ancora più esplicito il ministro della Diaspora, Amichai Chikli, che fa nomi e cognomi: «Emmanuel Macron, Keir Starmer, Mark Carney hanno tutti incoraggiato, in modi diversi, le forze del terrore senza tracciare linee rosse morali. Questo viene pagato dal sangue ebraico», ha scritto su X. La replica di Parigi, dopo che Macron ha inviato le condoglianze al presidente Isaac Herzog, non si è fatta attendere: sono «dichiarazioni oltraggiose e ingiustificate», la Francia «condanna e continuerà a condannare sempre e senza ambiguità alcuna ogni atto antisemita». Il premier britannico, Keir Starmer, si limita a scrivere sui social che lui stigmatizza «fino in fondo» l’attentato di Washington: «L’antisemitismo è un male che dobbiamo estirpare ovunque appaia». E il premier canadese su X parla di un attentato dettato da «un odio intollerabile». In serata, dopo la telefonata di Donald Trump, Netanyahu si è rivolto nuovamente ai media: Hamas di «non vuole uno Stato palestinese, ma solo distruggere Israele. Non sono mai riuscito a capire come questa verità sfugga ai leader di Francia, Gran Bretagna e Canada». Poi l’affondo, con la citazione di un comunicato di Hamas che ringraziava Macron, Starmer e Carney: «Siete dalla parte sbagliata dell’umanità e della storia».

