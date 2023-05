E nello Stivale il centrosinistra tenta la rimonta  

Ieri e oggi urne aperte anche nel resto d’Italia: si vota per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni nello stivale, e per il primo turno in 128 centri della Sicilia. In generale, l’affluenza media è in calo. Gli scrutini cominceranno oggi alle 15. Riflettori puntati su alcune partite chiave. Gli esiti del primo turno vedono il centrosinistra partire in testa solo a Vicenza. Qui, il candidato Giacomo Possamai, sostenuto al secondo turno anche dal M5S, è chiamato a difendere i due punti percentuali di scarto su Francesco Rucco (centrodestra). Con Damiano Tommasi a Verona, il centrosinistra vuole conquistare un altro capoluogo in una regione a trazione leghista. Ambizioni analoghe per il centrodestra ad Ancona. Il centrosinistra dovrà rimontare un risultato svantaggioso anche a Pisa, dove il candidato di centrodestra Michele Conti si era fermato al 49,9%. Batterlo al ballottaggio sarebbe un risultato importante per l'alleanza Pd-M5S. Rimonta necessaria anche a Siena e Massa, per invertire la rotta nei capoluoghi toscani, che hanno tutti sindaci uscenti di centrodestra. Più difficile il recupero a Brindisi, dove il candidato M5S Roberto Fusco, sostenuto anche dal Pd, affronta il secondo turno con uno svantaggio di oltre dieci punti rispetto allo sfidante Giuseppe Marchionna. Ultimo comune ai ballottaggi Terni, dove il candidato sostenuto dalla coalizione di governo, Orlando Masselli, va al duello con il civico di centrodestra Stefano Bandecchi. A Catania, in Sicilia, il centrodestra spera nell'elezione al primo turno di Vincenzo Trantino, favorito rispetto al candidato di Pd e M5S Maurizio Caserta.

