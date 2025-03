E nelle zone interne molti paesi rischiano di sparire 

La responsabilità dello spopolamento va attribuita, prima che a fattori economici, al calo della natalità.

Nel 2022 (dati Istat) sono nati nell’Isola 6,7 bambini ogni mille abitanti (in totale 7.695); un dato che crolla ulteriormente a Oristano (3,55 nati ogni mille residenti, il più basso in assoluto), mentre stanno appena sopra Nuoro (5), Sassari (4,96), Quartu (4,91), Cagliari (4,84) e Carbonia (4,23). Olbia è l’unica città in controtendenza (6,56), comunque sotto la media nazionale (6,8 nati ogni mille abitanti, sotto la media europea di 9,1).

Le prospettive

Così a Onanì (e non solo) il rischio è scomparire. Nel 1951 aveva 1.177 abitanti, nel 2019 è sceso fino a 369 e ora si sono ulteriormente ridotti. In percentuale fa -68,65. Nello stesso periodo, sempre nel Nuorese, è scesa da 572 a 219 abitanti (-61,71 per cento) Osidda. Anche Orune, che non è un paese di secondo piano, è sceso da 5.259 a 2.242: -57,37 per cento. Resiste invece Orgosolo, che con i suoi 4.126 abitanti è in controtendenza rispetto al resto della Barbagia: -2,92 per cento. A rischio estinzione pure Noragugume, che nel 1951 aveva 692 residenti e nel 2019 chiudeva a 293, con -57,66. Fin qui le zone interne. Giù del 57,57 per cento, nell’Oristanese, Ardauli, del 50,56 Assolo, del 53, 98 Asuni, addirittura del 63,33 per cento Baradili: con i suoi 77 abitanti nel 2019, nel frattempo diventati 75, è il paese più piccolo della Sardegna. Perdono il 68,19 per cento Sorradile, il 64,66 Tadasuni e il 66,36 Armungia.

