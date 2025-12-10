VaiOnline
Sestu.
11 dicembre 2025 alle 00:23

E nelle palazzine Area gli ascensori sono guasti 

Ci sono ma è come se non ci fossero perché non funzionano. Questa è la situazione degli ascensori in molte case popolari di Sestu.

Un problema che dura da anni e che diventa sempre più grave mentre aumenta il numero di abitanti anziani o con disabilità. In via Laconi per esempio la situazione è già stata raccontata più volte: «Negli ultimi mesi qualcosa si sta muovendo, abbiamo avuto diversi incontri con Area e abbiamo deciso come intervenire, ma mancano ancora alcuni documenti. Speriamo si possa risolvere presto», racconta Silveria Perra, che segue la situazione di Giuseppe Coppo, uno degli inquilini, anziano e con problemi di mobilità. Da una delle palazzine in via Vivaldi al civico 5 arriva un’altra richiesta di aiuto. Qui abita Renata Figus, 72 anni, che da quando ha subito l’amputazione di una gamba dopo una malattia non può semplicemente più uscire: «Sono in questa situazione da quattro mesi», racconta la donna, che è aiutata nella vita di tutti i giorni dal marito e da altre persone. «E mi sono anche ingegnata, tirando un filo riesco ad aprire la porta senza bisogno di alzarmi. Però voglio che l’ascensore ci sia, sono pronta a pagare la spesa necessaria, anche più della mia parte». Il problema si può risolvere, infatti nella palazzina vicina è stato installato un ascensore nuovo grazie all’impegno degli inquilini e di Area. «Seguiamo ogni situazione anche se molte sono complesse», spiegano dagli uffici di Area. «È nostra intenzione nel 2026 predisporre un piano di manutenzione con delle risorse importanti per sostituire gli ascensori e fare altri interventi».

