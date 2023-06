E nella popolazione  cresce il malcontento contro il poligono 

Gli indennizzi non bastano più. La popolazione di Teulada è insoddisfatta per la presenza del poligono e delle servitù militari che gli stanno intorno. Il malcontento è riportato in uno studio dell’Università di Cagliari basato su un questionario rivolto a coloro che abitano vicino alle aree dove si spara per nove mesi all’anno. Oltre la metà degli intervistati (il 54%) non sopporta di non poter accedere a molte spiagge, altrettanti temono conseguenze per la salute, mentre per il 49% compensazioni e indennizzi statali non sono congrui. La percezione dei benefici economici è bassa: ne è convinto il 58% di coloro che hanno risposto alle domande, che sono state rivolte anche ai residenti dei centri intorno ad Arbus-Capo Frasca e a Sant'Anna Arresi.

Ma sono in pochi, tra gli interpellati, a chiedere la chiusura definitiva delle basi: 13% a Teulada, 12,5% a Sant'Anna Arresi e 7,5% ad Arbus. Quando è stato chiesto quali potrebbero essere le alternative alle esercitazioni, a Teulada il 70% ha detto turismo, purché sia: ittico, naturalistico, balneare, culturale. Lo studio, durato tre anni, ha preso in esame il sistema regionale delle servitù militari, per ipotizzare quale potrebbe essere l'evoluzione con la riduzione o in assenza dell'infrastrutturazione militare.La coordinatrice del progetto, Elisabetta Strazzera, ha spiegato che «emerge una certa insofferenza da parte di chi, come Teulada, guarda i vicini e si sente frenato nel suo sviluppo turistico ed economico proprio dalle servitù». Il suggerimento dei ricercatori allo Stato è: «Più che sugli indennizzi economici, potrebbe puntare sulle compensazioni nei servizi: istruzione, sanità, crescita dell'imprenditoria locale».

Intanto, in queste settimane i cannoni tacciono: c’è la pausa estiva delle esercitazioni a fuoco, che subiscono uno stop dal primo giugno al 30 settembre. Dal giorno successivo i programmi addestrativi dovrebbero riprendere, come succede da oltre 70 anni. È atteso il decreto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che deve approvare il calendario per il secondo semestre 2023, bocciato nelle scorse settimane dal Comipa, comitato misto paritetico sulle servitù militari. Un no politico, per attirare l’attenzione sulla «necessità del rispetto degli accordi per il riequilibrio». Al provvedimento del ministro potrebbe opporsi la Regione. E allora si aprirebbe un confronto istituzionale a Palazzo Chigi.

