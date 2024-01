E nel weekend  tutti al cinema! Ecco le novità 

Passato l’uragano delle feste che ha portato buoni incassi soprattutto per film inattesi come il cartoon del maestro Miyazaki (“Il ragazzo e l’airone”), il cinema in sala sembra voler tornare alla normalità con un numero contenuto di titoli, opere di qualità e qualche sorpresa da box office. Ma vediamo l’offerta per il fine settimana.

Gialli

Si parte con “Enea” di e con Pietro Castellitto e con Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto, Sergio Castellitto, Paolo Giovannucci. Amici per la pelle, Enea e Valentino attraversano una Roma decadente e corrotta, sperimentando droga e criminalità, ma morsi da un desiderio incontenibile di amore e vitalità. Segue “The Beekeper” di David Ayer con Jason Statham, Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman. Quando in cartellone appare il nome di Jason Statham si va sul sicuro e c'è poco da sorprendersi. In questo caso è il vendicatore Adam Clay, ex agente di una organizzazione segreta, che decide di vendicare la morte di un amico, finito suicida in seguito a una truffa.

Sport e musica

Ed ecco “Chi segna vince” di Taika Waititi con Michael Fassbender, Frankie Adams, Elisabeth Moss, Oscar Kightley. Gli appassionati di calcio ricordano ancora la partita delle qualificazioni mondiali del 2001 che la nazionale di Samoa perse contro l'Australia per 31 a 0. Più di 10 anni dopo i dilettanti di Samoa tentarono nuovamente l'avventura affidandosi a un allenatore olandese dai modo davvero originali. Da segnalare “Deserto partucular” di Aly Muritiba con Antonio Saboia, Pedro Fasanaro, Thomas Aquino, Laila Garin, Zezita Matos La rincorsa di un amore nell'epoca delle relazioni virtuali. Daniel, poliziotto sospeso dal servizio per un’accusa di aggressione, decide di impiegare il suo tempo nella ricerca di Sara, la donna con cui ha una relazione solo virtuale e che vive dall’altra parte del Brasile. Infine musica. “Ranaissance” appuntamento-evento con il tour mondiale che la cantante Beyoncé ha voluto immortalare curando personalmente la regia di questo viaggio nel successo planetario e che adesso torna sugli schermi a grande richiesta.

