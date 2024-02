è Ndikumana il re di alà 

Chissà se Celestin Ndikumana, burundiano dell’Atletica Futura Roma, arrivato nell’Isola fresco del 22° compleanno e numero 9 del ranking mondiale del cross country, saprà dimostrarsi in futuro degno della compagnia dei vincitori del Cross di Alà dei Sardi. Magari non di questo, nella versione “Memorial Elisa Migliore”, che da otto anni prova con successo, ripartendo da zero, a ritagliarsi uno spazio importante sulla scena nazionale e internazionale, ma del vecchio e mitico Trofeo Alasport. Ieri ha piegato la resistenza dell'azzurro Nekagenet Crippa (Esercito) prendendosi la vittoria sui 10 km. Sotto gli occhi dell’infortunata Nadia Battocletti, la spagnola Maria Forero Perez (vicecampionessa europea U23 sui 5000) ha preceduto sui 6 km Federica Del Buono. ( c.a.m. )

Ordini d’arrivo maschili

Assoluti km 10 : 1. Celestin Ndikumana (Pm, Futura Roma, Burundi) 30'22”, 2. Nekagenet Crippa (Esercito) 30'30”, 3. Eduardo Menacho (Spagna) 30'33”, 4. Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana) 30'39”, 5. Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre) 30'48”, 6. Alain Cavagna (V. Brembana) 30'55”, 7. Alessandro Giacobazzi (Aeronautica Militare) 31'00”, 8. Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme VR, Ruanda) 31'24”, 9. Andrii Ataminuk (Pm, Ucraina) 31'26”, 10. Enrico Vecchi (Atl. Rodengo Saiano) 31'42”, 11. Francesco Mei (Pm, Academy Olbia) 33'03”; 13. Marco Volpe (id.) 39'29”. Juniores km 6 : 1. Nicolas De Lorenzi (Vittorio Atl.) 19'20”; 7. Adalberto Canu (Cus Cagliari) 21'23”, 9. Michele Loi (Tri Team Sassari) 22'21”. Allievi km 4 : 1. Ricardo Andreatta (Atl. Rotagliana) 12'55”, 2. Gabriele Ferrara (Atl 2000 Bordighera) 12'59”, 3. Tommaso Gerardini (Quantin Alpenplus) 13'13”, 8. Fabio Foddis (Atl. Valeria) 14' 03”, 9. Matteo Mura (I Guerrieri del Pavone) 14'09”. Cadetti km 2 : 1. Gabriele Tidu (Isolarun) 6'42”. Master km 4 : 1. Nicola Correddu (M40, Atl. Ozieri) 14'04”, 2. Pier Luigi Attene (M40, Atl. Orani) 14'08”, 3. Massimiliano Serra M40, Runners Oristano) 14’25”, 4. Antonio Doneddu (M35, Atl. San Teodoro) 14'40”, 5. Antonio Adamo (M35, Team F. Ingargiola) 14'44”, 6. Vladimir Ladu (M45, Amatori Nuoro) 15'16”, 7. Andrea Melis (M45, Macomerunners) 15'28”, 8. Pisanu Gianluca (M35, id.) 15'35”, 9. Beccu Quirico (M50, Atl. Buddusò) 15'49”, 10. Adamo Enrico (M35, Ingargiola) 16'08”.

Ordini d’arr. femminili

Assolute km 6 : 1. Maria Forero Perez (Pf, Spagna) 20'20”, 2. Federica Del Buono Carabinieri) 20'31”, 3. Giovanna Selva (id.) 20'35”, 4. Angela Viciosa (Spagna) 20'47”, 5. Elisa Palmero (Esercito) 20'47”, 6. Gaia Colli (Carabinieri) 21'02”, 7. Micole Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco) 21'22”, 8. Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) 21'30”, 9. Lilla Bohm (Ungheria) 21'35”, 10. Michela Moretton (Assindustria Sport) 22'59”, 11. Camilla Chessa (Ichnos) 25'21”, 12. Ginevra Mei (Pf, Academy Olbia 25'34”, 13. Gioia Pianti (Amatori Olbia) 26'20”. Juniores km 5: 1. Nausica Barberini (Francesco Francia) 18'47”, 2. Chiara Pedol (Atl. Dolomiti BL) 18'56”; 8. Giorgia Pieraccini (Tri Team Sassari) 22’46”. Allieve km 3 : 1. Maddalena Vedova (Aristie Coin VE) 11'10”, 2. Margherita Vedovato (Atl.Albore) 11'28”, 3. Beatrice Vedovato (id.) 11'29”, 4. Maria Mei (Academy Olbia) 11'40”. Cadette km 1 : 1. Melissa Scanu (Alasport) 3'46”. Master km 3 : 1. Giovanna Cossu (F45, Shardana) 12'26”, 2. Valeria Baltolu (F40, Academy Olbia) 13'32”, 3. Daniela Perinu F45, Alghero Marathon) 13'48”, 4. Piera Cossu (F45, Atl. Buddusò) 14'07”, 5. Katia Contini Teresa (F45, Runners Oristano) 14’19”, 6. Maria Pasquale Tedde (F60, Shardana) 14'23”, 7. Maria Antonietta Deroma (F40, Am. Olbia) 14'25”, 8. Daniela Zedda (F55, Alghero Marathon) 14'25”, 9. Teresa Rita Pulina (F40, Ichnos) 14'35”, 10. Silvia Valenti (F55, Ac. Olbia) 14'47”.

