È nato il gruppo del Grande centro «Saremo decisivi» 

Il grande centro fa sul serio. Ora esiste anche il gruppo in Consiglio regionale di cui fanno parte Antonello Peru e Dino Cocco di Sardegna al Centro 20Venti, Franco Stara di Azione, Valerio De Giorgi (passato con la nuova Dc), Pietro Moro che dice addio all’Udc, infine i tre fuoriusciti dal Psd’Az, Giovanni Satta (Alleanza Sardegna), Franco Mula e il presidente della commissione Bilancio Stefano Schirru. La valenza di questa operazione presentata ieri dai protagonisti è duplice e legata alla dimensione dell'attività consiliare e alle prossime elezioni regionali. Sul primo fronte, si punta a velocizzare un'attività che - ha ricordato Mula - è stata paralizzata per mesi. A iniziare dalla variazione di bilancio approvata due giorni fa dalla Giunta e da ieri all'esame della terza commissione.

In vista delle regionali e in coalizione con il centrodestra, ha confermato Peru, ogni sigla presenterà le proprie liste. Non solo: «Il grande centro vuole essere determinante per la scelta del candidato governatore del centrodestra e il tavolo deve ritornare ad avere base regionale». L'obiettivo è quello di fare la differenza nella prossima tornata perché, si è sbilanciato Giovanni Satta, «noi pensiamo di rappresentare tra il 15 e il 20% della coalizione di centrodestra: senza di noi il centrodestra non solo non vince, non esiste proprio». Satta non ha risparmiato stoccate ai vertici del Psd'Az: «In questa legislatura non c'è mai stata condivisione, non ci sono state mai riunioni di maggioranza, e oggi approda in commissione Bilancio la variazione, che non abbiamo mai visto. Oggi tre consiglieri escono dal Psd'Az, ma rimarranno sardisti nell'anima e nel cuore. E un vero sardista non può accettare il metodo troglodita che si sta adottando nel tavolo nazionale del centrodestra, e che io disconosco, dove si decide se dare la Sardegna a Forza Italia, Fratelli d'italia o alla Lega, sulla base di calcoli con altre regioni». Presenti ieri al lancio del progetto anche gli azzurri Alessandra Zedda ed Emanuele Cera.

Il nodo Udc

Dall’Udc è approdato nel gruppo solo Pietro Moro. Gianfilippo Sechi ha comunicato la sua «adesione personale», mentre Alice Aroni era comunque presente alla conferenza di presentazione. Per il momento, tuttavia, continueranno a far parte del gruppo Udc con il segretario regionale Andrea Biancareddu. Ieri, intanto, il leader nazionale dello scudo crociato Lorenzo Cesa ha nominato Regino Brachetti coordinatore della campagna elettorale in Sardegna con la funzione di «offrire il massimo supporto alla dirigenza locale e avviare interlocuzioni per allargare il campo dei centristi di area democratico cristiana». (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA