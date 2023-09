È nata l’Itaila di Spalletti: ci sono Barella e Vicario  

Poco tempo ma idee chiare, Luciano Spalletti ha cominciato ufficialmente la sua avventura da ct dell'Italia con la prima lista di 29 convocati, in vista delle gare di qualificazione a Euro 2024, prologo alla sua presentazione ufficiale ai media di stamattina a Coverciano. Non ci sono stravolgimenti rispetto al recente passato: l'unica novità il difensore della Lazio Nicolò Casale. Ci sono gli ex rossoblù Nicolò Barella e Guglielmo Vicario. Rientrano nel giro azzurro Mattia Zaccagni, Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini e Manuel Locatelli, assente dal 2022. Tra i campioni d'Europa a Wembley, mancano Jorginho, Verratti, Acerbi e Bonucci. Per preparare le partite con Macedonia del Nord del 9 settembre, a Skopje, e Ucraina del 12, a Milano, gli azzurri si troveranno domani a Coverciano.

Ieri anche le prime convocazioni del ct dell’Under 21, Carmine Nunziata in vista dei match in Lettonia e Turchia: tra i 26 ci sono anche i rossoblù Gaetano Oristanio e Matteo Prati.

I 29 convocati.

Portieri : Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Provedel (Lazio), Vicario (Tottenham). Difensori : A. Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), N. Casale (Lazio), Darmian (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), G. Mancini (Roma), A. Romagnoli (Lazio), Scalvini (Atalanta), Spinazzola (Roma) . Centrocampisti : Barella (Inter), Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Locatelli (Juventus), Lo. Pellegrini (Roma), Pessina (Monza), Tonali (Newcastle). Attaccanti : Chiesa (Juventus), Gnonto (Leeds), Immobile (Lazio), Politano (Napoli), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Zacca- gni (Lazio), Zaniolo (Aston Villa).

RIPRODUZIONE RISERVATA