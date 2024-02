È nata la SF-24, parte la caccia al Mondiale 

Classica livrea rossa attraversata da bande bianche e gialle, diminuisce il nero. È la nuova SF-24, la monoposto con cui la scuderia Ferrari affronterà la stagione 2024 di Formula 1 al via il 2 marzo in Bahrain e con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz inseguiranno per il 17esimo anno il sogno Mondiale, che sfugge dal 2007. Le immagini sono comparse ieri in un video trasmesso dalla Scuderia sui propri canali presentando la vettura a Fiorano. Tra i presenti il presidente John Elkann, il ceo Benedetto Vigna e il vicepresidente Piero Ferrari, oltre al team principal Fred Vasseur e ai piloti. Come da tradizione, sulla strada che affianca il circuito c’era una piccola folla ad assistere all’evento.

«Un’auto nuova»

L’auto è bellissima, come sempre. La speranza è che sia finalmente vincente anche se la Red Bull sembra inavvicinabile. «Presentare una nuova vettura è sempre emozionante per me e per i piloti, anche se tutti stiamo già pensando a quando ci confronteremo in pista con i nostri avversari», le dichiarazione di Vasseur, «quest’anno ci aspetta il campionato più impegnativo della storia e con Charles e Carlos siamo d’accordo: dobbiamo essere più cinici ed efficaci nell’approfittare delle occasioni». La SF-24 è la terza vettura della nuova generazione a effetto suolo ma vede una discontinuità nei colori. Il bianco è stato reintrodotto dopo il successo riscosso l’anno scorso dalla carrozzeria speciale a Las Vegas, il giallo è da sempre il secondo colore della Ferrari ma le strisce longitudinali mancavano dal 1968, la tonalità di rosso è il Racing Red 2024, opaco. Il nero è limitato al fondo, alle paratie anteriori, a parte dell’halo (la protezione dell’abitacolo) e ad altri dettagli. Anche i cerchi sono rossi con doppia striscia bianca e gialla come i numeri di gara - il 16 e il 55, ora in corsivo. Entro oggi la SF-24 completerà i primi chilometri per consentire la raccolta di immagini e fotografie a uso marketing e comunicazione e ai piloti di farsi una prima idea di come la monoposto si comporti in pista. «Abbiamo lavorato sui punti deboli, la vettura è nuova al 90 per cento», ha spiegato Vasseur, «ci sono stati passi avanti».

I piloti

Quando l’ha vista per la prima volta «avrei voluto salirci e accenderne il motore, non vedo l’ora di guidarla per verificare che, come ci dice il simulatore, sia il passo avanti che tutti desideriamo» il commento di Sainz. Poi l’argomento cade inevitabilmente sulla grande novità del 2025, con i suoi saluti al Cavallino e l’arrivo alla Rossa del sette volte iridato Lewis Hamilton: «C’è stata un po’ di sorpresa», ha ammesso lo spagnolo, «poi ho avuto alcune settimane per riflettere e prepararmi per la prima gara. Mi sento molto privilegiato a essere qui e ad avere ancora un anno davanti. Saranno in tutto 5 quelli alla Ferrari». Per Vasseur l’ingaggio del britannico «è un’enorme opportunità per il team, ma vogliamo stare focalizzati sul 2024. Non vogliamo alcuna distrazione. Per questo abbiamo fatto l’annuncio così presto. Sono convinto che Carlos sarà pienamente dedicato e impegnato nella stagione». Leclerc dal canto suo era «consapevole delle trattative prima di firmare il rinnovo, questi accordi non si chiudono dalla sera alla mattina. Non è stata una sorpresa. Lewis è un pilota incredibile, con tanta esperienza. Ci siamo parlati e scritti. Con un nuovo compagno di squadra impari diverse modi di lavorare e di guidare. Ancor più quando è un sette volte campione del mondo».

