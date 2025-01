E Musk lancia XMoney 

X di Elon Musk presenta XMoney, il suo nuovo portafoglio digitale e di servizi di pagamento. L’iniziativa sarà lanciata nel corso dell’anno, forse già nel primo trimestre, e serve per coronare il sogno del miliardario di una “app per tutto”. Fin da quando ha acquistato l’ex Twitter, Musk non ha mai nascosto il sogno di un app su cui poter fare dai video alla messaggistica, dalle telefonate ai servizi bancari.