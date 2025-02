E Mosca blocca il piano di pace di Parigi e Londra 

Bruxelles. Non ha nemmeno visto la luce che il Cremlino tenta di farlo fuori. Il piano di Londra e Parigi per le garanzie di sicurezza all’Ucraina - spifferato dal Financial Times - prevede circa 30mila soldati sul terreno (benché fuori dalla futura zona smilitarizzata) e l’aviazione schierata a supporto nel caso in cui Mosca rompa il patto. Il portavoce di Vladimir Putin l’ha definita un’idea «inaccettabile». Prima dei russi, però, vanno convinti gli americani. Perché senza la «copertura» degli Usa in Europa non si andrebbe da nessuna parte. «Alla Nato - ha dichiarato il segretario generale Mark Rutte in visita in Slovacchia - c’è un ampio accordo sul fatto che Kiev ha bisogno di forti garanzie e Paesi come l’Olanda, la Danimarca, la Francia e il Regno Unito stanno pensando cosa si può fare». Ecco spiegati i vertici di Parigi, ai quali «ne seguiranno altri per coordinare il sostegno europeo all’accordo di pace» su cui sta lavorando Trump.

Adesso arriva il però. «Tra gli alleati c’è anche accordo che la copertura degli Usa serve perché ci sia deterrenza e perché gli Stati Uniti possono fornire certe capacità necessarie agli europei per dare una mano, anche se gli americani non metteranno gli scarponi sul terreno», ha aggiunto Rutte. Non è un dettaglio da poco. Il viaggio a Washington di Emmanuel Macron e Keir Starmer (lunedì il francese e giovedì il britannico) serve proprio a questo, a sondare il terreno. Partendo comunque dal presupposto che siamo ancora agli albori di ogni cosa. Senza gli americani nelle retrovie sarebbe quasi impossibile, materialmente, lanciare la missione perché agli europei mancano certi mezzi (aerei da trasporto, rifornimento in volo) potenzialmente cruciali, al di là dello scudo politico da opporre a Mosca. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, invece, ha suggerito l’ipotesi di una forza garantita dall’Onu, in modo da avere un profilo “neutro”. «In una zona cuscinetto - ha osservato - 30mila uomini sono pochi, ne servono almeno 200mila».

