«È morto per salvare la figlia» 

+Nella via principale di Macomer l'atmosfera è spettrale. La voglia di parlare è poca, la cittadina del Marghine è sconvolta dopo la carambola mortale di domenica mattina sulla Alghero-Bosa. Tuttavia, qui in tanti vogliono ricordare Riccardo Delrio, il loro concittadino “eroe”. E serpeggia una certezza: «Con il suo corpo ha fatto da scudo alla sua bambina, ne sono certo», ripete Danilo Masala, un caro amico del 47enne, deceduto dopo il terribile impatto tra la sua moto e la due ruote di Gianluca Valleriani, 66enne lombardo residente a Stintino, morto sul colpo anche lui. «Il nostro Riccardo ha salvato sua figlia, le ha garantito un futuro. Non trovo altre spiegazioni, visto che da quello schianto tremendo la ragazza è uscita solo con qualche graffio. Sbalzata dalla sella, praticamente illesa». Domani alle 10.30, nella chiesa di San Pantaleo, Macomer darà l'ultimo saluto all'amato centauro.

La tragedia

Doveva essere una domenica spensierata. Temperature quasi estive, la giornata ideale per salire sulla propria due ruote e affrontare quella provinciale 105, a picco sul mare. Il regno dei motociclisti: curve tecniche, impreziosite da un panorama mozzafiato. Riccardo Delrio aveva deciso di far ammirare quell'incanto a sua figlia, di 12 anni. Per questo si era messo in viaggio da Macomer, con l'obiettivo dichiarato di fare rientro a casa per pranzo, dove ad attenderlo c'era la moglie Loredana. Aveva così scelto la sua moto da “gita in famiglia”: la confortevole “Bmw R1150r”. Aspetto vintage e ampia sella, per poter ospitare nel modo migliore possibile la sua unica figlia. «Riccardo aveva anche un'altra moto, più sportiva, che usava solo in pista», afferma con le lacrime agli occhi Masala, gestore della piscina e consigliere comunale. «Con le moto era prudentissimo. Diceva sempre: “Si corre solo in pista, non in strada. Lì si va piano, si passeggia”». Gianluca Valleriani aveva deciso di fare altrettanto. Di lasciare la sua Stintino e di imboccare quella strada piena di tornanti, sulla sua Suzuki bianca. Poco dopo le 12, il copione è cambiato. Stando ai rilievi effettuati dalla Polizia stradale di Sassari, la moto del 66enne avrebbe invaso la corsia opposta, al chilometro 15, all'altezza di “Sa rocca pinta”, nel territorio di Villanova Monteleone. Un impatto devastante: per i due centauri non c'è stato nulla da fare.

Il ricordo

Domattina, alle 10.30, Macomer darà l'ultimo saluto a quell'uomo che nel Marghine tutti conoscevano e stimavano, e che il 23 aprile avrebbe compiuto 47 anni. Riccardo Delrio lavorava all'Arpas, era un grande sportivo. Amante dell'atletica e delle sue moto. «Era un ragazzo d'oro», prosegue Danilo Masala: «L'ultima persona al mondo che doveva morire. Poi, aveva una famiglia stupenda e una grande passione per lo sport. Il 24 aprile avevamo in programma una festa di laurea. Eravamo stati invitati, come al solito aveva dato la sua disponibilità. Il suo ultimo messaggio? “Ci vediamo il 24, salvo imprevisti”. Salvo imprevisti, maledizione».