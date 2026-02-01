VaiOnline
Il lutto.
02 febbraio 2026 alle 00:33

È morto l’ex direttore sportivo Nicola Salerno 

Il 3 agosto avrebbe compiuto settant’anni. Nicola Salerno si è spento ieri in una struttura di Trieste, dove viveva da diverso tempo ormai. Grande esperto di calcio, era ben voluto dai colleghi ma anche dai suoi giocatori e dai tifosi.

Ha lasciato un ricordo speciale ovunque è stato, soprattutto a Cagliari dove è stato il responsabile del mercato dal 2003 al 2006, quindi nella stagione 2007-2008 e, infine, dal 2013 sino a quando la società è stata ceduta a Giulini. Aveva proseguito la collaborazione con Cellino, prima in Inghilterra con il Leeds, poi durante il percorso a Brescia.

Nato a Matera, figlio del senatore Carmelo Francesco, oltre che ex presidente del Matera Calcio, ha iniziato da giovanissimo il suo percorso da dirigente lavorando in diverse squadre tra cui Ravenna, Licata, Salernitana, Triestina, Foggia, Messina e Catania.

Il cordoglio del mondo del calcio. Commovente ricordo del Cagliari Calcio attraverso un lungo post sui propri canali social. Indimenticabile il suo borsello, così come il suo sorriso. Tra i tanti ricordi in rossoblù, quello legato alla promozione dalla Serie B alla Serie A con Gianfranco Zola è indubbiamente quello che più ha segnato la sua esperienza nell’Isola dove ha lasciato tanti amici.

