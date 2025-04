È morto il turista investito 

Adesso dovrà difendersi da una accusa pesantissima, quella di avere investito e ucciso una persona che domenica mattina si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Un pensionato di Arzachena, 85 anni, una vita di lavoro nell’edilizia, ieri è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale e rischia anche la contestazione di omissione di soccorso. L’anziano, stando alle contestazioni della Procura di Tempio, è il responsabile dell’incidente che è costato la vita a un turista svizzero di 62 anni. La vittima è deceduta ieri mattina nell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L’uomo, un imprenditore, è morto a causa del gravissimo trauma cranico riportato nell’incidente avvenuto alle porte di Cannigione. Stando alla ricostruzione dei Carabinieri, la vittima era scesa dalla sua auto (una Ferrari 308 Gts, il bolide usato dall’attore Tom Selleck nella serie televisiva Magnum P.I.) e si trovava a bordo strada, sulla Provinciale 59. Il pensionato, alla guida della sua utilitaria, sempre stando alla ricostruzione dei Carabinieri, ha travolto il turista svizzero. La vittima è stata proiettata verso la carreggiata e cadendo ha battuto con violenza il capo. Per il paziente è stato disposto l’immediato trasferimento a Sassari. Ma, purtroppo, un intervento chirurgico e le terapie prescritte dagli specialisti del Santissima Annunziata non sono serviti a salvare il turista. Ieri la Procura di Tempio ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima e nuovi accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Omissione di soccorso?

La posizione del pensionato accusato di omicidio stradale è delicata. L’anziano automobilista è stato rintracciato dai Carabinieri diverse ore dopo l’incidente. Non ha prestato soccorsi e non si è fermato per verificare le condizioni della persona investita. L’uomo avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla e di avere raggiunto la sua abitazione senza alcuna fretta, escludendo dunque la fuga. Una versione dei fatti che deve essere vagliata dalla Procura. A quanto pare l’anziano è apparso disorientato e spaventato. Una situazione penosa, si tratta di una persona conosciuta e stimata ad Arzachena. Oggi potrebbe essere conferito l’incarico per l’autopsia e si avranno ulteriori dettagli delle indagini.

