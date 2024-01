È morto il pensionato di Olzai soccorso lunedì in via Manzoni  

È morto ieri all’ospedale San Francesco di Nuoro Natalino Gali, il pensionato di 80 anni originario di Olzai ricoverato lunedì scorso perché colpito da un malore mentre passeggiava in via Manzoni. Gravi le lesioni riportate da Gali, le cui condizioni erano apparse preoccupanti già all’arrivo, in codice rosso, al pronto soccorso.

Natalino Gali era molto conosciuto a Olzai perché depositario di antiche ricette del paese. Appassionato pasticciere era abile in particolare nella preparazione dei dolci di ricotta tipici del centro barbaricino. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio tra i compaesani. Numerose le manifestazioni d’affetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA