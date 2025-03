È morto il padre di Gisella Orrù 

È morto senza conoscere la verità sulla morte della figlia, massacrata e gettata dentro un pozzo nel 1989 a Punt’e Trettu, nelle campagne di San Giovanni Suergiu. Gisello Orrù aveva 77 anni. Il suo cuore ha cessato di battere ieri a Pordenone, la città friulana dove si era stabilito tanti anni fa. Il suo nome e quello della figlia Gisella sono legati a una brutta storia di cronaca nera che negli anni Ottanta aveva sconvolto tutta l’Isola e della quale si parla ancora oggi a distanza di 35 anni dalla tragedia. Una storia di violenza e di misteri mai chiariti. Gisello Orrù aveva lasciato Carbonia tanti anni fa. Si era trasferito in Friuli. A Pordenone, dopo aver svolto diversi lavori, negli ultimi anni a causa delle condizioni di salute precarie aveva trovato impiego come guardiano in una casa di riposo. «Abbiamo appreso che era morto da una telefonata. Ci ha informato Tiziana, la sorella di Gisella che vive anche lei in Friuli», racconta la sorella Clorinda. La donna qualche mese, nel 35esimo anniversario della morta della ragazza, auspicava una nuova indagine sulla vicenda. «Perché quanto accadde in quei giorni non è mai stato rivelato davvero e il nostro appello, oggi come allora, non è cambiato: chi sa parli».

Il delitto

Gisella Orrù scomparve il 18 giugno 1989. Aveva 16 anni, abitava con Gina, la nonna paterna, e con la sorella Tiziana. Quel giorno uscì di casa e non tornò mai più. Il suo corpo venne ritrovato il 7 luglio dentro un pozzo. Fu massacrata e colpita al petto con uno spillone. Una macabra esecuzione che sconvolse tutta la Sardegna: un delitto che aveva presentato numerosi lati oscuri. Al processo, sul banco degli imputati, finirono Licurgo Floris e Salvatore Pirosu. Il primo venne assolto in primo grado, ma condannato in appello e in cassazione. Si uccise in carcere dopo 14 anni di detenzione. Si era sempre sempre proclamato innocente. Il secondo, Salvatore Pirosu, era un amico di famiglia. La 16enne uccisa lo chiamava “zio Tore”. Al termine del processo ebbe uno sconto di pena (venne condannato a 24 anni) per aver collaborato con gli investigatori. Ottenne l’indulto e uscì dal carcere. Dopo aver trascorso un periodo una centro di accoglienza a Iglesias è sparito. Da anni non si hanno sue notizie. Il suo racconto durante l’inchiesta contribui a creare un castello accusatorio che però crollò dopo una serie di verifiche e accertamenti.

I misteri

Salvatore Pirosu raccontò di aver accompagnato Gisella Orrù a una cena nella spiaggia di Matzaccara. La ragazza si sarebbe rifiutata di avere rapporti sessuali con due uomini che l’avrebbero inseguita e uccisa. Vennero arrestate quattro persone: Salvatore Pirosu, Licurgo Floris, Giampaolo Pintus e Gianna Pau. Gli ultimi due sono poi risultati estranei alla vicenda.

Il primo a non credere alla versione di Pirosu fu proprio Gisello Orrù. Al processo lo definì «ruba galline». «Sono convinto – disse ai giudici – che Pirosu ha venduto mia figlia a qualcuno in grado di garantirgli i soldi e un posto di lavoro». In tanti sono convinti che dietro il delitto ci fossero uno o più mandanti, forse personaggi in vista della “Carbonia bene” al centro di festini a base di droga e sesso. Si parlò anche di un giro di prostituzione minorile con altre ragazze coinvolte. Dettagli squallidi di una storia che la città non ha mai dimenticato.

RIPRODUZIONE RISERVATA