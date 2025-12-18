VaiOnline
Reporter da Pulitzer
19 dicembre 2025 alle 00:37

È morto Arnett, raccontò Vietnam e Iraq 

Washington. Peter Arnett, il reporter Premio Pulitzer tra i più noti del giornalismo Usa che ha trascorso decenni nei teatri di guerra, dalle risaie del Vietnam ai deserti dell’Iraq, è morto a 91 anni. Lo rende noto la Associated Presse, l’agenzia di stampa americana a cui fu a lungo legato. Arnett, che vinse il Premio Pulitzer per il giornalismo internazionale nel 1966 per i suoi reportage sulla guerra del Vietnam per l’Associated Press, è morto ieri a Newport Beach, circondato da amici e familiari, ha dichiarato suo figlio Andrew Arnett. Era entrato in un hospice sabato a causa di un cancro alla prostata. Come corrispondente di agenzia di stampa, Arnett era noto soprattutto per il lavoro sul campo in Vietnam dal 1962 fino alla fine della guerra nel 1975. Divenne successivamente un nome familiare negli Usa, e un volto televisivo, dal 1991, dopo aver trasmesso aggiornamenti in diretta per la Cnn sulla prima Guerra del Golfo.

