È morta l’italiana ustionata nel rogo del resort in Kenya 

Mombasa . Tra i tre italiani rimasti ustionati lo scorso 22 febbraio al resort “Barracuda Inn” di Watamu, costa paradisiaca a sud di Malindi, in Kenya, era apparsa fin da subito la più grave. E purtroppo non ce l'ha fatta: Michela Boldrini, bergamasca di 39 anni, è morta all'ospedale di Mombasa, una cinquantina di chilometri a sud della località turistica dove si trovava in vacanza con il cugino Mattia Ghilardi, panettiere di 36 anni, anche lui rimasto ustionato nell'incendio del resort, così come una turista napoletana. Loro due non sono in pericolo di vita, ma si trovano ancora ricoverati nello stesso ospedale dove è morta Michela Boldrini, il cui quadro clinico si era aggravato negli ultimi giorni.

Quell’ultimo giorno

Il 22 febbraio scorso lei e il cugino erano all'ultimo giorno di vacanza e il 23 sarebbero dovuti rientrare in Italia. Invece il resort dove soggiornavano, a gestione italiana e che ospitava in tutto 182 nostri connazionali, è stato avvolto dalle fiamme che, partite dalla cucina di un vicino ristorante, hanno rapidamente distrutto coperture e strutture. Stessa sorte anche per un altro resort confinante. Mattia e Michela si erano attardati all'interno della struttura turistica per tentare di salvare i loro effetti personali e i passaporti, comunque andati distrutti nel rogo, e hanno così riportato le ustioni. Michela Boldrini era di Sarnico, dove ieri la notizia della sua morte ha generato profonda tristezza. I due cugini avevano organizzato il viaggio con un'agenzia di Sarnico: un viaggio atteso da Michela da almeno due anni, ma sempre rimandato per via della pandemia. La trentanovenne lavorava dal 2018 come segretaria all'agenzia di assicurazioni Axa. I colleghi la ricordano come una donna «che amava viaggiare, sportiva e appassionata di arrampicata».

