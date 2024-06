E Morata non vede l’ora 

Se c’è un giocatore nella Spagna che gli azzurri conoscono bene, quello è senza dubbio Alvaro Morata. E non soltanto perché il trentunenne attaccante madrileno ha giocato in due diverse occasioni (2014-2016 e 2020-2022) con la Juventus, mettendo assieme 130 gare e 35 reti in Serie A. Per lui la sfida di domani sarà la settima contro l’Italia, l’ottava se si calcola la finale dell’Europeo Under 21 del 2013: la prima, un’amichevole a Udine più di otto anni fa, l’ultima la semifinale di Nations League dello scorso anno. Il bilancio è pari (2 vittorie a testa e due pareggi), con due reti all’attivo. La difesa di Spalletti sa cosa attendersi da lui, già a segno nel match d’esordio con la Croazia.

Le critiche

«Mi sento pronto, ci stiamo allenando bene e con tanta voglia che arrivi questa partita. Io non vedo l'ora», dice intervistato da “La 1”, il principale canale televisivo pubblico del suo Paese. Intanto però, e nonostante il gol che ha segnato sabato scorso contro i croati, l'attaccante che nella sua vita, sin da bambino, ha spesso ballato tra Atletico e Real Madrid, continua a essere oggetto di critiche (specie sui social) per le sue prestazioni in Nazionale, di cui ora è anche il capitano. «Non sono critiche, ma espressioni di odio e rabbia», attacca Morata. «Le critiche, quelle serie, le accetto perché sono un professionista e questo fa parte del gioco. A volte le condivido, altre volte no, però mi servono per migliorare».

Il mercato

Intanto, anche quest'anno, il suo nome continua a essere oggetto di voci di mercato: lascerà l'Atletico Madrid? «Ci sono molte cose che hanno il loro peso - risponde Morata, «e che sono importanti. E poi io voglio vincere un titolo con l'Atletico Madrid». Una battuta sul suo idolo d'infanzia: «È sempre stato Fernando Torres», rivela Morata «e quando lo incrocio ancora oggi faccio fatica a parlargli. Mi vergogno. Però provo orgoglio a stargli vicino».

Le ultime

Intanto, nel ritiro di Donaueschingen, Luis de la Fuente prepara la sfida ai campioni in carica che può vale il passaggio anticipato agli ottavi. Le buone notizie riguardano proprio Morata e Rodri, pienamente ristabiliti, così come il difensore Aymeric Laporte ma il il ct dovrebbe confermare la coppia Le Normand-Nacho che si è ben comportata contro la Croazia.

