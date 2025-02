E Monaco di Baviera scende in piazza contro l’ultradestra 

Berlino. Berlino chiama, Monaco risponde: se domenica scorsa erano stati 250.000 a manifestare nel centro della capitale tedesca contro ogni cedimento all’ultradestra, ieri oltre 320.000 persone (200.000 per la polizia) si sono date appuntamento in Baviera. Tantissimi: fino a venerdì la rete “Monaco a colori”, che ha organizzato l’appuntamento, si aspettava al massimo 70mila partecipanti. «Quando la democrazia è sotto attacco degli estremisti, ha bisogno di tutti noi per essere difesa», hanno esultato gli organizzatori, mentre altri cortei si sono svolti a Brema, Hannover, Giessen e Rostock.

Non si ferma dunque la protesta in Germania dopo lo shock parlamentare della scorsa settimana che ha visto la mozione sui migranti della Cdu approvata grazie ai voti di Alternative fuer Deutschland, una prima assoluta dal dopoguerra. Tutto per arrestare o quantomeno esorcizzare l’estrema destra. Ma soprattutto per chiedere alla Cdu e alla Csu di non abbassare la guardia: con Afd non si può, non si deve collaborare. Sotto accusa è finito Friedrich Merz, il candidato cancelliere dei conservatori. Che ieri ha attaccato Verdi e socialdemocratici: «Invece di confrontarsi sul merito, preferiscono portare gente in piazza contro di noi», ha detto al congresso dell’alleata bavarese Csu. Dopo aver già corretto il tiro nei giorni scorsi davanti alle proteste di cui si è fatta portavoce anche l’ex cancelliera Angela Merkel, Merz ieri non ha usato mezze parole contro Afd. Una qualsiasi forma di collaborazione significherebbe «tradire il nostro Paese e l’anima della Cdu», ha scandito, perché i conservatori si sono battuti per far entrare la Germania nella Nato, in Europa, nell’euro. Cose apertamente contrastate da Alternativa, che invece intende buttarsi «tra le braccia di Vladimir Putin». Proprio l’Europa è stata al centro di un lungo passaggio dell’intervento di Merz: «Sono un convinto europeista», ha premesso, ma l’Ue non può occuparsi dei «tappi di plastica sulle bottiglie, deve fare politica se vuole avere un ruolo nel mondo». Il capo della Cdu ha chiesto meno burocrazia a Ursula von der Leyen e ha promesso che il suo futuro governo sarà più presente in Ue. Se le piazze sono piene, non è detto che le mobilitazioni portino risultati alle urne il 23 febbraio: la Cdu è sempre intorno al 30%, mentre Afd, per ora, non perde consensi e si attesta oltre il 20%, secondo qualcuno al 22%.

RIPRODUZIONE RISERVATA