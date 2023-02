E Mignani ammette: è un punto d’oro 

Non ha problemi Michele Mignani ad ammettere di aver accolto con sollievo il pareggio al 95’: «È un punto d’oro e dobbiamo essere felici», l’onestà dell’allenatore dei pugliesi, già visto in Sardegna a Olbia. «Non ci aspettavamo che giocassero con questo modulo e l’avevamo preparata diversamente, però ci ha dato più noie aver subito il gol all’inizio. Quello di cui invece dobbiamo essere orgogliosi è che all’andata, quando siamo andati a Cagliari da neopromossi, eravamo una squadra timorosa rispetto a una corazzata: stavolta mi è sembrato diverso».

L’analisi

Mignani dà un giudizio anche sulle difficoltà dei suoi: «Partita che si era messa male da subito al di là del gol preso. Abbiamo trovato una squadra che, in virtù del vantaggio, si è messa lì e non ci ha concesso nulla». Per lui il Bari è cresciuto col passare dei minuti: «Nel primo tempo non abbiamo avuto tante occasioni, anche le palle inattive le abbiamo sfruttate male. Nel secondo la palla ha girato più velocemente, alla fine credo che il pareggio sia meritato. Siamo stati bene in campo, non prendendo mai ripartenze: non facile dovendo rimontare». (r. sp.)

