E Meloni la chiama: mi aspetto opposizione dura 

Torna la sinistra «massimalista» e «radicale», il «Rosso antico»: nel centrodestra la vittoria di Elly Schlein viene accolta con un cenno di soddisfazione. Un Pd con una forte connotazione ideologica, è il ragionamento, apre spazi per chi spera di allargare il proprio consenso al centro moderato: specie Forza Italia e l'Udc.

Giorgia Meloni, ospite della prima puntata di “Cinque minuti” di Bruno Vespa, racconta di aver chiamato Elly Schlein per farle personalmente gli auguri. «Mi aspetto un’opposizione durissima», aggiunge la premier, «come ho fatto io. Le ho sentito dire che il Pd sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è mai un problema, semmai lo è stato per la sinistra. Per noi il confronto, se è fatto sulle idee, è semplicemente una buona notizia. Io sono pronta al confronto e ancora le auguro buon lavoro». Parlando dell'Ucraina, poi, Meloni ribadisce che intende rappresentare un'Italia orgogliosa «che non cambia posizione da un giorno all'altro». E aggiunge: «È una bufala che non abbiamo i soldi per gli italiani e invece li spendiamo in armi: noi non spendiamo, abbiamo già delle armi che riteniamo oggi per fortuna di non dover usare».

Tra le altre reazioni alla vittoria di Schlein, Silvio Berlusconi si limita a augurarsi che con il Pd di Schlein si possa avere «pur tra politici avversari, un confornto corretto, costruttivo, rispettoso, orientato al bene del Paese». Licia Ronzulli legge in questo voto una grande opportunità per il suo partito. Sulla stessa linea Gianfranco Rotondi: «Il Pd ha rifatto il Pci. E noi con Cesa⁩ ci portiamo avanti».

