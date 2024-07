E Max Gazzè fa cantare una stracolma piazza Sella La tre giorni, che successo! 

Raffinato, divertente e originale. Max Gazzè, con il suo tour sperimentale, lascia il segno anche ad Iglesias. Nell’ultima delle tre giornate previste nell’ambito del “Disco Italia Live Iglesias 2024”, il cantautore romano di origini siciliane, ha fatto tappa nella cittadina mineraria con il suo “Tour Musicae Loci”, un progetto che lo vede protagonista in esibizioni dal vivo dove tutti i suoi più grandi successi vengono rivisitati ed arricchiti dai suoni tipici delle regioni italiane che lo ospitano.

Piazza Sella è stato il teatro dell’evento; ingresso gratuito e pubblico numeroso, accorso in massa ha contribuito alla creazione di un’atmosfera unica.

Quella andata in scena nella serata d’ieri è stata per la città una manifestazione forse irripetibile, per modalità ed esecuzione e che ha regalato due ore di musica eccellente, magistralmente interpretata dal protagonista e dai musicisti che l’hanno accompagnato.

Oltre alla personale band, Gazzè ha ospitato sul palco la storica “Orchestra Jazz della Sardegna” ed i suoi brani più famosi sono stati reinventati con una chiave di lettura che gli spettatori accorsi hanno gradito. Quella di Gazzè è una tournée che continua a riscontrare il favore della critica e del pubblico. Incalzanti, riflessivi, raffinati, testi arguti ed intelligenti; le svariate hit del cantautore che vanta numerosi riconoscimenti e sette partecipazioni al festival di Sanremo, hanno infiammato il salotto cittadino. “Vento d’estate” (apprezzatissimo brano d’apertura), “Una musica può fare”, “Il solito sesso”, “Mentre dormi”, “La vita com’è”, “Sotto casa”, “Ti sembra normale”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Il timido ubriaco”, sono alcune delle composizioni che hanno fatto di Gazzè uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano. Si chiude con la sua performance la tre giorni di musica dal vivo ad ingresso libero di “Disco Italia Live Iglesias 2024”, un’edizione quest’ultima, che ha riscosso un successo clamoroso, dove il numero di spettatori si stima si sia aggirato intorno alle 40 mila unità.

