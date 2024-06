E Mattarella scherza con Gimbo Tamberi: finale alla Hitchcock 

Se Tokyo è stata l'Olimpiade della speranza dopo l'incubo pandemia, che Parigi sia quella della pace, grazie al messaggio che porteranno gli atleti di tutti i Paesi, visto che la tregua per i Giochi, chiesta dall'assemblea dell'Onu, «si scontra con l'ottusità di chi scatena la guerra». È stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a mettere l'accento sui drammi attuali nella festosa e al contempo commovente cerimonia di consegna della bandiera agli azzurri in partenza per Parigi 2024. Grande sostenitore degli azzurri, come si è visto nelle serate d'oro all'Olimpico per gli Europei di atletica leggera, il capo dello Stato si è mostrato ancora una volta vicino alle loro emozioni, stringendo mani e sottoponendosi dopo la cerimonia a innumerevoli selfie con i 200 sportivi presenti nei giardini del Quirinale, conquistati dalle sua parole.

E duettando scherzosamente con Gian Marco Tamberi e facendo i complimenti agli altri portabandiera, Arianna Errigo, Ambra Sabatini e Luca Mazzone, che hanno ricevuto il tricolore dalle sue mani. «Non faccio previsioni, anche se auspico come dice Mazzone di vedere un pullman pieno di medagliati», ha detto Mattarella.

Vittoria thrilling

Il presidente è poi tornato sugli Europei di atletica, scherzando con Tamberi per quanto avvenuto nella finale del salto in alto: «Più ci penso più nutro il dubbio che abbia voluto mettere in campo una sorta di thrilling alla Hitchcock con quei due salti nulli a 2.29, per poi volare a 2.37». Con l'olimpionico c'è stato anche un siparietto involontario, quando porgendo la bandiera a Mazzone Mattarella lo ha colpito al capo: «La considero una benedizione - ha detto Tamberi - il presidente mi ha detto “spero di non averti fatto male”, l'importante è che non sia la caviglia». Nel suo discorso, il campione europeo ha reso anche un omaggio alla «amatissima moglie», Chiara Bontempi, «che standomi al fianco per 15 anni mi ha consentito di essere quel che sono oggi: l'alfiere della nazionale».

