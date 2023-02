E “Mare fuori” conquista anche Sanremo 

Salire ieri sul palco di Sanremo sulle note di “‘O Mar For” è stata la consacrazione finale per O’ Piecoro, O' Chiattillo e tutti i ragazzi interrotti di “Mare fuori”. Le prime due stagioni hanno totalizzato su RaiPlay 53 milioni di visualizzazioni, sono disponibili anche su Netflix tra i titoli più visti in Italia. Manca poco alla messa in onda di mercoledì prossimo su Rai2 della terza stagione diretta da Ivan Silvestrini per RaiFiction ma i primi sei episodi sono già disponibili su RaiPlay (8 milioni di visualizzazioni) e i fan di Filippo, Carmine e Naditza si sono già scatenati in attesa che, dalla mezzanotte di lunedì, vengano caricati sulla piattaforma gli ultimi sei. Mentre gli sceneggiatori, tra cui Cristiana Farina che della serie è anche ideatrice, sono già pronti ad andare avanti almeno per altre 3 stagioni, cosa accadrà ai ragazzi dell’Istituto di pena minorile di Napoli? Ritorna il cast composto da Nicolas Maupas (Filippo), Valentina Romani, che interpreta Naditza, Massimiliano Caiazzo (Carmine), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Alessandro Orrei (Mimmo), Serena Codato (Gemma), la direttrice dell’istituto è sempre Carolina Crescentini (Paola Vinci) e Massimo Esposito, il comandante della polizia penitenziaria, è sempre Carmine Recano. Tra amore e desiderio di vendetta le vite nel carcere minorile proseguono piene di colpi di scena: i ragazzi sono cresciuti e molti di loro hanno scoperto l’amore.

