È Marco Strano a inaugurare Sanlurilegge «Vi spiego perché Chico Forti è colpevole» 

In realtà, la bugia è una. È lui, Enrico Forti tutto intero. Fin dal primo interrogatorio per l'omicidio di Dale Pike, di balle ne ha infilate così tante una dietro l’altra, che si fatica a credere che cia sia ancora chi sostiene la sua innocenza. «In realtà, sono meno numerosi di quanto si possa pensare», precisa Marco Strano, autore di “Le bugie di Chico. L’ergastolano che ci ha ingannati per vent’anni. Analisi degli atti del processo e approfondimenti investigativi”, pubblicato da La Bussola (2024). Scritto con il contributo di Thomas Bisaschi, Ursula Franco, Claudio Giusti, Jasna Legiša, Lucia Codato, Andrea Ciocca, Pasquale Castronuovo, e la prefazione di Luciano Garofano, ex generale dell’Arma dei carabinieri, il volume del criminologo sarà presentato a Sanluri, venerdì alle 16, nel cortile del Castello. L’incontro con uno dei massimi esperti italiani di psicologia connessa alle attività della Polizia, in dialogo con Marianna Chessa e introdotto dalla giornalista de L’Unione Sarda Francesca Figus, è tra gli appuntamenti della IX edizione del festival letterario “Sanluri Legge”.

Enrico Forti, ex velista e produttore televisivo originario di Trento, ha ucciso Dale Pike, figlio di Anthony Pike, nel 1998 a Miami, in Florida. Negli stati Uniti è stato condannato all’ergastolo, ma, afferma Strano, «lo avrebbero riconosciuto colpevole in qualunque parte del mondo, anche in Italia, probabilmente, con molte meno prove di quelle che sono state raccolte».

Quali prove incastrano Forti al di là di ogni dubbio?

«Avere un movente (la vittima avrebbe potuto rovinargli un affare cruciale), essere l'ultima persona ad aver visto viva la vittima, trovarsi sulla scena del crimine nell'orario in cui è avvenuto il delitto, e aver acquistato mesi prima della morte di Pike, una pistola compatibile con quella usata per l’omicidio,arma poco comune negli ambienti criminali di Miami. E poi le menzogne».

Quali?

«Tutto il caso di Forti è costruito sulle bugie, a cominciare da quelle dette durante gli interrogatori di polizia nei giorni successivi al delitto, e poi anche durante il processo».

Eppure sono in tanti a sostenere la sua innocenza.

«Molti si sono fatti un'opinione sbagliata perché hanno ricevuto informazioni sbagliate. Notizie diffuse da chi difende l’imprenditore, e che, invece, ha omesso dettagli importanti che lo accusano».

Perché ha deciso di indagare sul caso Forti?

«Inizialmente me lo chiese un gruppo di suoi amici. Dopo i primi accertamenti e dopo aver parlato con i colleghi della polizia di Miami, mi sono reso conto che non era innocente. Quando ho espresso i miei dubbi i suoi amici non mi hanno più contattato. A quel punto, siccome in Italia si accusavano i poliziotti americani di averlo incastrato, ho deciso di approfondire anche per salvaguardare l'onore dei colleghi della Florida».

Nel suo libro dimostra il peso della stampa nell’orientare l’opinione pubblica verso la tesi innocentista.

Chico Forti aveva – e ha tuttora - contatti molto stretti con i media, così come i suoi sostenitori. In Rai e a Mediaset. Rai 2 è stata sfacciatamente schierata: negli anni ha diffuso sistematicamente una serie di informazioni false sulla vicenda. “Le Iene” hanno fatto la loro parte selezionando le notizie favorevoli alla tesi innocentista e omettendo quelle che, invece, dimostrano in modo inequivocabile la sua colpevolezza.

Qual è il limite tra diritto di cronaca e opportunità di mantenere riservate le indagini?

«È una domanda complicata, perché sono di parte: quella di coloro che svolgono le indagini. Fosse per me, sposterei il limite verso la riservatezza».

È giusto contenere i media quando intervengono così pesantemente nei casi giudiziari?

«Non saprei. Posso dirle che i social, per quanto siano pericolosi -perché chiunque può scrivere qualsiasi cosa senza verificarla - hanno il pregio di bilanciare l’informazione. Accanto a notizie distorte e manipolate è possibile recuperare versioni più vicine alla verità».

Quando l’informazione diventa manipolazione?

«L’informazione è, in sé, una forma di manipolazione. Si informa per modificare l’atteggiamento delle persone. Finché si mira a modificare un atteggiamento in modo corretto, si ha una buona manipolazione. L’altra, quella negativa, divulga falsità».

Da vent’anni studia l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nelle investigazioni. Che cosa ci dice?

«Che serve, ma non risolve i casi».

Perché le persone amano la cronaca nera?

«Per vari motivi. Per esorcizzare le paure, per esempio. O perché in tutti esiste l’impulso a far del male, poi non lo si fa per paura delle conseguenze, ma l’istinto c’è».

