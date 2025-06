E Mahmood ora è cittadino onorario di Orosei 

La proposta ufficiale era arrivata già nello scorso marzo, dai consiglieri di minoranza Giacomo Masala e Annalisai Lai: è stata accolta dalla sindaca Elisa Farris, che si era detta pronta a votarla in aula quanto prima.E ora il Consiglio comunale di Orosei ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria al cantante Alessandro Mahmood. Per l’artista italo egiziano, un legame profondo col centro della Baronia, di cui è originaria la madre Anna Frau, e dove ritorna più volte all’anno, portando avanti collaborazioni con compagini musicali del posto.

Per la proposta dell’opposizione il sostegno unanime della maggioranza, con la sindaca Farris che precisa: «Un’idea di cui, già dal 2022 avevamo avuto modo di parlare con la famiglia dell’artista e il suo agente. Tuttavia - dice Farris - gli impegni artisti di Mahmood non ci consentirono di arrivare in tempi brevi a questo atteso momento. Appena possibile, concorderemo con l’artista e il suo staff la cerimonia per conferirgli la cittadinanza. Sarà un grande momento per la nostra comunità, a cui Alessandro ha sempre mostrato affetto, promuovendola nei palchi della musica nazionali e non solo».

La consigliera di minoranza, Annalisa Lai: «Riconoscendo l'affetto che Mahmood sente verso il paese, insieme al collega Giacomo Masala abbiamo proposto che ricevesse la cittadinanza onoraria. Siamo stati sicuri di ottenere forte condivisione da tutti i consiglieri. Speriamo che Mahmood apprezzi con il cuore il riconoscimento».

