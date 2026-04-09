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La commedia
10 aprile 2026 alle 00:26

“È l’ultima battuta?” Bradley Cooper  ritorna alla regia per dirci che, forse, una risata ci salverà 

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Giunto alla sua terza regia, Bradley Cooper torna a raccontare lo spettacolo dal vivo in “È l’ultima battuta?”: titolo che ammicca alla tragicommedia e mostra fino a che punto il palcoscenico possa essere un antidoto contro i drammi personali.

Dopo vent’anni di matrimonio, Alex e Tess si rendono conto di non provare più nulla l’uno per l’altra. Da tempo lui sembra aver represso ogni stimolo; lei finisce assorbita nella routine familiare senza tentare di risolverne i problemi. Trasferitosi a vivere da solo, Alex partecipa, quasi per gioco, a un open mic di stand-up comedy. Dopo dieci minuti di monologo, il misto di terrore e adrenalina gli suscita finalmente una reazione liberatoria e rinvigorente. Da quel momento, non mancheranno occasioni per imparare le arti del mestiere e trovare nuovi palchi su cui esibirsi. Ma più si susseguono le apparizioni, più la nuova passione diventa essenziale per aspirare a un cambiamento radicale della propria vita. Ricordando per certi aspetti il cinema di David O. Russell, Cooper manovra la cinepresa come fosse una lente che scruta l’animo, riprendendo in dettaglio ravvicinato volti e fisicità senza lasciarsi sfuggire alcuna sfumatura emotiva. Alternando sapientemente momenti ilari e malinconici, la narrazione incede con un clima posato e accessibile, suscitando sorrisi e commozione con naturale grazia.

Conquista la scena Will Arnett che ancora non avevamo avuto il piacere di ammirare in una chiave tanto struggente. Uno splendido elogio all’intrattenimento live, abile soprattutto nel trasmettere quanto sia vitale, per un artista, esprimersi e confrontarsi con il proprio pubblico (g.s.).

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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