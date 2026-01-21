E l’Uefa tifa Cagliari: incontro col Comune per illustrare il piano 

Marzo 2027, un anno e due mesi: appuntare in agenda. Perché uno dei criteri fissati per decidere quali città ospiteranno alcune partite dei gironi preliminari degli europei di calcio del 2032 è che chi deve costruire un nuovo impianto cominci i lavori entro il limite massimo di marzo 2027. Cagliari è ancora in anticipo rispetto a quella scadenza e continua a restare in pole (di sicuro insieme a Torino, Roma e Milano, per le altre si vedrà). Il Comune ha già ribadito alla Figc la volontà di andare avanti con questo progetto, e l’Uefa ha confermato Cagliari tra le dieci città candidate (alla fine resteranno in cinque). Che le cose stiano in questi termini lo dice, indirettamente, lo stesso organo di governo del calcio europeo che ha già chiesto un incontro con l’amministrazione per fare il punto sullo stato del progetto, i tempi di inizio lavori e il rispetto della tabella di marcia. La concorrenza delle altre città candidate fortissima, (Firenze, per esempio), ma l’interesse per Cagliari e il suo nuovissimo e modernissimo impianto non mancano. «È un treno che non possiamo perdere», dice Edoardo Tocco (FI). «Lo vuole il Comune, lo vuole la società, lo vogliono i tifosi». ( ma. mad.)

