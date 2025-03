E l’Ue esamina il “Piano di riarmo” 

Bruxelles. La settimana della difesa europea si apre oggi con la lettera che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen invierà ai 27 Paesi membri, riuniti nel comitato dei rappresentanti permanenti, in cui (per la prima volta) metterà nero su bianco alcune opzioni per finanziare le ingenti spese da affrontare. Il nome del piano c’è già: “Rearm Europe”. I dettagli non ancora. A grandi linee, però, la direzione si sa già e partirà dallo scorporo delle spese nazionali dal Patto di stabilità. Ma la meta non è vicina. Il documento deve essere visto come «parte di un processo», spiega la Commissione. Perché a metà mese arriverà il Libro Bianco sulla Difesa - la magna charta del riarmo europeo - e la discussione di giovedì darà la possibilità ai leader di fornire le ultime indicazioni. Per i finanziamenti, la Commissione sta lavorando a tre livelli d’intervento: nazionale (con l’attivazione della clausola di salvaguardia); europeo (con la possibilità di usare fondi comunitari non spesi per progetti d’impatto Ue, come lo scudo aereo); finanziario (maglie più larghe per la Bei, la creazione di una banca per il riarmo, e capitali con un occhio a un mercato unico della difesa).

