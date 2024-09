E Luca Guadagnino lascia il segno 

Batte forte un cuore “Queer” a Venezia 81. È il giorno del nuovo film di Luca Guadagnino, terzo dei cinque film italiani in corsa per il Leone d'oro, e porta sul red carpet, oltre all'amato regista, un protagonista come Daniel Craig. Ospite del tappeto rosso anche l'amico Pedro Almodovar che due giorni fa ha infiammato con “La stanza accanto” con Tilda Swinton e Julienne Moore. L’altro film del concorso è “Harvest”, adattamento del romanzo di Jim Kreis che la regista greca Athina Rachel Tsangari ha realizzato con Caleb Landry Jones tra i protagonisti di una storia sulla rivoluzione agricola inglese.

Primi bilanci

Intanto arrivano i primi numeri di Venezia ‘81, superato il giro di boa di metà Mostra e confermano quello che empiricamente è visibile nell'affollamento delle proiezioni: aumentano dell'11 per cento i biglietti d'ingresso venduti al pubblico per un totale di quasi 60 mila (59.729) di cui 1.747 abbonamenti (+25 per cento sul 2023), a lunedì 2 settembre, bilancio finale l'8 settembre a mostra conclusa.

Attrazione fatale

Ma il film del giorno è senza dubbio “Queer”, l'atteso nuovo Guadagnino con Daniel Craig nel ruolo dell'alter ego dello scrittore William S. Burroughs, omosessuale, alcolista e dipendente da stupefacenti. Preceduto dalla fama di film scandalo, ad alto tasso di sesso gay, come dal romanzo di uno dei padri letterari della Beat Generation con Kerouac, vede appunto l'ex James Bond expat americano nella Città del Messico sordida degli anni '50, che perde la testa per il giovane Eugene Allerton (Drew Starkey), un incontro che diventa attrazione fatale. «Volevamo che sembrasse reale, toccante, naturale anche se sappiamo che niente di ciò che accade sul set è intimo, decine di persone ti guardano. E così per rompere la tensione abbiamo ballato, poi il resto è arrivato», dice Craig sulle scene di sesso con Starkey. Archiviato il tema sesso si parla di tutto il resto, della ricostruzione dell'epoca, con costumi meravigliosi, e della storia raccontata da Burroughs (in Italia pubblicato da Adelphi nel 1985 con il titolo “Checca”) che da anni e anni Guadagnino voleva far diventare film. Spiega il regista: «Quando lessi il libro di William Burroughs avevo 17 anni, quel romanzo ha segnato la mia adolescenza, ne ho cercato i diritti per anni, poi ho avuto la fortuna di lavorare con Justin Kuritzkes in “Challengers” e parlare di nuovo del romanzo con lui. Abbiamo deciso di tentare. Per me “Queer” e è una profonda radicale storia d'amore che ci riporta alla condizione terminale di essere umani, cioè che siamo soli».

