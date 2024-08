È l’Ottava, i Candelieri tornano nelle loro sedi 

È calato il sipario su quasi due settimane di festività dei Candelieri. Ieri la conclusione degli appuntamenti legati all’evento identitario di Sassari con l’Ottava dell’Assunta, iniziata di sera con la celebrazione della messa nella parte agibile della chiesa di Santa Maria e proseguita poi nel chiostro adiacente all’edificio sacro. Proprio lì dove si prega la Vergine e il suo simulacro in un ultimo passaggio devozionale che, in città, attira sempre fedeli e curiosi oltre che turisti.

Perché la manifestazione può contare sul fascino del ritorno dei ceri nelle rispettive sedi delle corporazioni dopo l’uscita del 14 agosto nel corso della Festha Manna e di quella Discesa che caratterizza il capoluogo turritano da secoli. E il trasferimento di ieri ha avuto un motivo in più di interesse sulla sorte del candeliere del Gremio dei Falegnami, spezzatosi negli ultimi metri della Faradda. Un evento che, a quanto si ricorda, non era mai avvenuto prima e che, appena occorso, aveva provocato la disperazione dei portatori. In attesa che l’associazione decida da settembre come procedere, se con il restauro o la creazione ex novo del cero, la cassa e le stanghe sono state riposte nel museo di Santa Maria mentre il cappelletto ha trovato rifugio nella sede di via Casaggia dei Falegnami.