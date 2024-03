Londra. Lo scorso 27 febbraio l'assenza del principe William alla cerimonia commemorativa per Costantino di Grecia al castello di Windsor non era passata inosservata, per «motivi personali» aveva spiegato il Palazzo. Adesso si apprende che proprio in quelle ore l'erede al trono britannico veniva informato che a sua moglie Kate era stato diagnosticato un cancro. Questa è l'ora più buia per l'erede al trono, la sua prova più dura.

È solo William: il re fuori dalle scene per le sue di terapie mediche dovute al cancro, il fratello minore Harry lontano ormai anni luce in America con Meghan. Con Camilla i rapporti possono definirsi buonissimi ma la regina è distante. E non c'è più nemmeno Elisabetta II, la nonna scomparsa quasi due anni fa, guida e faro per i giovani Windsor.

Ora ci si aspetta che il palazzo faccia quadrato attorno al principe di Galles, che naturalmente dovrà tralasciare alcuni degli impegni reali per prendersi cura dei tre figli mentre Kate si sottopone alle cure necessarie.

Sono più di due decenni che William e Kate fanno coppia dopo essersi conosciuti mentre entrambi studiavano all'Università di St. Andrews in Scozia. Cominciarono a frequentarsi nel 2003, intorno al periodo natalizi, e da allora sono stati praticamente sempre inseparabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA