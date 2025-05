È l’ora di Patta e Kaddari 

Nella stagione che porta ai Mondiali (e non solo) è il giorno in cui battere il primo colpo per i velocisti sardi. Sulla pista del centro “Giulio Ottolia”, dove proprio un sardo (Marco Mura) è a capo dell’organizzazione del meeting internazionale di atletica leggera “Città di Savona” (diretta Rai Sport dalle 15.45 alle 18.25), oggi Lorenzo Patta e Dalia Kaddari vogliono dare seguito alla buona prova fornita nelle World Relay di Guangzhou con le staffette 4x100 azzurre.

Lorenzo

L’oristanese delle Fiamme Gialle correrà i 100 metri sul rettilineo in cui ha stabilito il proprio personale di 10”13 nell’ormai lontano 2021. Altre volte ha corso bene ma anche riportato piccoli fastidi muscolari. Non partirà favorito, perché ci sono accrediti migliori: l’ivoriano Arthur Cissè (9”93), il britannico Louie Hinchliffe (9”95), il colombiano Ronal Longa (9”99) e il francese Pablo Mateo (10”08). La sfida diretta è con l’altro staffettista azzurro (anch’egli Fiamme Gialle), Matteo Melluzzo.

Dalia

Serve un bel segnale anche da Dalia Kaddari, reduce da una stagione senza acuti, dopo tre a livello costantemente alto. Nei 200 metri, la poliziotta quartese (che intanto ha portato a casa la laurea in psicologia) ha il secondo tempo di accredito della starting list, alle spalle della britannica Amy Hunt (22”42). Anche in questo caso c’è un confronto interno alla staffetta azzurra, con Vittoria Fontana, che è più centista, ma è un discorso marginale. Alla velocista allenata da Fabrizio Fanni sin dai tempi della Tespiense serve uno squillo. Tra le altre stelle azzurre, ci saranno Lorenzo Simonelli (110 hs), Leonardo Fabbri (peso), Ayomide Folorunso e Alessandro Sibilio (400 ostacoli).

Finali societari

Intanto sono state definite le squadre che parteciperanno alle varie finali dei Campionati italiani per Società, in programma il 14 e 15 giugno. In campo femminile, la formazione che ha vinto la fase regionale, il Cus Cagliari, sarà ancora la punta di diamante. Claudia Pinna e compagne saranno impegnate nella finale “A Argento” a Foglino (Umbria). In campo maschile, non ci sono finali “A”. Lo stesso Cus Cagliari sarà di scena (con il quinto punteggio di qualificazione sui 12 team) a Borgo Val Belluna (Veneto) in una delle tre finali “B”. L’ Ichnos Sassari è stata invece inserita nel raggruppamento di Ancona, con l’undicesimo accredito.

