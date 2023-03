È l’ora di Napoli-Milan 

Come a fine anni Ottanta e inizio anni Novanta, quando la Serie A era cortile di casa del grande Milan di Sacchi e del Napoli di Maradona e Careca. Scontri epici tra filosofie diverse, con l’esplosione dello squadrone degli olandesi Van Basten e Gullit (Rijkaard sarebbe arrivato dopo) proprio al San Paolo con la vittoria 3-2 (e la doppietta del sardo Pietro Paolo Virdis) davanti a 90mila spettatori, il sorpasso in classifica ai danni dei partenopei e lo slancio finale verso lo scudetto. E la rivincita di Diego alcuni anni dopo con la conquista del secondo titolo nel 1990. Tempi gloriosi cui sarà difficile non pensare domenica, alla riapertura del campionato dopo la sosta per le Nazionali: domenica sera alle 20,45 è in programma proprio Napoli-Milan, e la macchina da gioco e gol assemblata quest’anno da Luciano Spalletti potrebbe accelerare definitivamente verso quel titolo che manca da 32 anni.

La Champions

Il pronostico sembra chiuso, perché la capolista sinora ha incamerato 71 punti lasciandone per strada solo 10, mentre i rivali navigano al quarto posto a quota 48. Ma certe sfide hanno un fascino e una storia del tutto slegati dalla normalità, e gli stimoli – oltre che l’abitudine a giocare un certo tipo di partite – a volte sono in grado di dar vita a sorprese. E sarà solo l’antipasto, perché le squadre si incroceranno altre due volte in un aprile che sarà decisivo anche per le loro sorti europee: Napoli e Milan si scontreranno nei quarti di Champions League, per i rossoneri quasi un giardino di casa (hanno vinto sette Coppe) a fronte di risultati meno eclatanti dei campani. Il 12 aprile (mercoledì) si giocherà la gara di andata a San Siro, il 18 (martedì) è in programma il ritorno. Tre partite in tre settimane. Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis sognano di fare bottino pieno ed entrare nella storia della città, ma Pioli al momento del sorteggio si è rivelato molto combattivo: «Tutti gli avversari sarebbero stati difficili, ai quarti sono tutte forti. Il Napoli sta facendo meglio in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan». Chiedere a Paolo Maldini, oggi dirigente rossonero, che da giocatori con quei colori ne ha vinte 5. E sulla presunta festa cominciata a Napoli dopo l’estrazione, il tecnico milanista ha detto: «Tra prima e dopo, preferisco sempre essere felice dopo».

I precedenti

In campionato domenica ha più da perdere il Milan, in lotta per un posto nella coppa più importante con la Lazio seconda (a 52 punti), l’Inter terza (50), la Roma quinta (47) e l’Atalanta sesta (45), mentre da lontano comincia a intravedersi la sagoma della Juventus, settima a 41. Perdere significherebbe rischiare di scivolare fuori dall’ultimo posto valido per qualificarsi, e i precedenti negli scontri tra i due allenatori non sono positivi per il tecnico rossonero, che ha vinto una sola volta a fronte delle 9 di Spalletti.