È l’ora delle purghe di Putin: Prigozhin e Surovikin nel mirino 

Mosca. Chi saranno le vittime delle “purghe putiniane” che in tanti si aspettano dopo il tentato ammutinamento della Wagner? Primo obiettivo, ovviamente, il capo della compagnia militare privata Yevgeny Prigozhin, scomparso dai radar: secondo Kiev, i servizi d’intelligence interni russi (Fsb) hanno già ricevuto l’ordine di eliminarlo. Ma il mistero permane anche sul generale Serghei Surovikin, sospettato secondo alcuni media di essere stato non solo simpatizzante ma addirittura un membro segreto della Wagner, insieme a decine di altri alti ufficiali. Il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, si è detto sicuro che Vladimir Putin abbia dato l’ordine di uccidere Prigozhin, anche se i «tentativi di assassinio non saranno veloci». Per Volodymyr Zelensky, invece, è Putin a rischiare nel clima d’incertezza creatosi dopo i fatti dello scorso fine settimana.

Altro grande punto di domanda riguarda la sorte del generale Surovikin, ex comandante in capo delle operazioni in Ucraina (fino allo scorso gennaio) e capo delle forze aerospaziali. A Mosca continuano a circolare le voci di un suo arresto, per essere stato come minimo a conoscenza dei progetti d’insurrezione wagneriani, e forse complice. O addirittura membro onorario fin dal 2017 della compagnia privata, come scrive il sito Dossier Center dell’oligarca Mikhail Khodorkovsky, nemico di Putin, che ne indica anche il presunto numero di badge personale: M-3744. La caccia è ora aperta per identificare gli altri 30 ufficiali che sarebbero stati ammessi nella Wagner, di cui il sito di Khodorkovsky promette di fare i nomi.

Intanto, ieri all’aeroporto di Chisinau, secondo quanto ricostruito dalle autorità, un cittadino del Tagikistan al quale era stato negato l’accesso in Moldavia si è impossessato della pistola di un poliziotto e ha aperto il fuoco uccidendo due agenti. Il sito moldavo Puls media ha affermato che era un militare russo, forse membro della Wagner.

