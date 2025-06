E Londra prepara il suo arsenale «Guerra possibile» 

Londra. Scongiurare l’incubo risorgente della grande guerra in Europa preparandosi a combatterne una, mentre già si è coinvolti di fatto in uno scenario bellico in Ucraina (seppur sotto forma di “proxy war”). É il paradosso che il primo ministro Keir Starmer, laburista con l’elmetto, non teme di sfidare presentando la nuova strategia militare britannica, riveduta e corretta di fronte a un mondo descritto come sempre più instabile e pericoloso: un mondo in cui il nemico ritrovato, nella percezione di Londra come di altri alleati occidentali, ha in primis il volto della Russia di Vladimir Putin. Alla cui «minaccia» il Regno Unito si dispone a rispondere - di qui a un decennio almeno - modernizzando i propri arsenali, incluso quello nucleare, ed evocando la nascita prossima ventura di un’intera flottiglia di “sottomarini d'attacco” nuovi di zecca. «La minaccia che abbiamo ora di fronte è più grave, più incombente e più imprevedibile che mai dalla Guerra Fredda», ha sentenziato sir Keir dalla Scozia, sede della base di sommergibili che storicamente rappresentano l’unico deterrente atomico a disposizione di Londra, evocando «nuovi rischi nucleari, cyber-attacchi quotidiani, una crescente aggressione russa alle nostre acque, minacce ai nostri cieli».

Oltre a «una guerra europea in corso» come quella in Ucraina, Paese a cui l’isola riafferma il suo sostegno “incrollabile”. Di qui la necessità di «cambiamenti fondamentali» per il Regno e le sue forze armate, illustrati nell’annunciatissima «strategia di difesa» rinnovata all’insegna di un appello patriottico al dovere e all’unità dei sudditi di Sua Maestà. «L’avvertimento» verso Mosca vuol essere esplicito, sottolinea John Healey, ministro della Difesa del governo attuale; mentre il vecchio lord George Robertson, suo omologo con Blair e poi ai vertici della Nato nel periodo fra la guerra per il Kosovo e l’invasione dell’Iraq, allarga il bersaglio a un cosiddetto «quartetto mortale» formato da Russia, Corea del Nord, Iran e Cina.

RIPRODUZIONE RISERVATA