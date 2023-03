E l’oligarca disse: siamo finiti, Putin è Satana 

Quest’ultimo parla di «fake news», affermando che l’audio mette insieme frasi dette in alcune conversazioni con Akhmedov e altre «generate» con l’intelligenza artificiale. Anche nell’opposizione qualcuno si mostra scettico: Vladimir Milov, collaboratore di Alexei Navalny, si dice convinto che «in questi circoli» nessuno discuterebbe al telefono faccende come queste, soprattutto una persona «estremamente cinica» come Akhmedov. Ma il sito indipendente Vazhnie Istorii dice di aver saputo da «una fonte» dei servizi d’intelligence (Fsb) che l’audio è autentico e che l’apparato ha già deciso di rispondere con misure adeguate.

MOSCA. Giudizi durissimi su Vladimir Putin e la sua cerchia e sull’invasione dell’Ucraina, previsioni catastrofiche per la Russia, recriminazioni per il prezzo pagato a causa delle sanzioni. È il contenuto in una telefonata diffusa da una gola profonda che identifica gli interlocutori come due noti sostenitori del presidente russo: l’oligarca Farkhad Akhmedov e il produttore musicale Iosif Prigozhin.

«L’intelligence reagirà»

Quest’ultimo parla di «fake news», affermando che l’audio mette insieme frasi dette in alcune conversazioni con Akhmedov e altre «generate» con l’intelligenza artificiale. Anche nell’opposizione qualcuno si mostra scettico: Vladimir Milov, collaboratore di Alexei Navalny, si dice convinto che «in questi circoli» nessuno discuterebbe al telefono faccende come queste, soprattutto una persona «estremamente cinica» come Akhmedov. Ma il sito indipendente Vazhnie Istorii dice di aver saputo da «una fonte» dei servizi d’intelligence (Fsb) che l’audio è autentico e che l’apparato ha già deciso di rispondere con misure adeguate.

L’uomo della Wagner

Qualcuno ha chiesto un commento su Telegram anche a Yevgeny Prigozhin, il capo della milizia privata Wagner (nessuna parentela col produttore musicale), che ha risposto a modo suo: «È pieno diritto» di Iosif Prigozhin dire quello che vuole al telefono, «ma il fatto che abbia cominciato a scusarsi» mostra che «è un completo coglione».

«Nessun futuro»

Linguaggio non meno colorito è quello usato dai due interlocutori presentati come Akhmedov e Prigozhin: il primo un miliardario ed ex senatore sottoposto a sanzioni da Ue, Gran Bretagna, Canada e Svizzera; il secondo impegnato con la moglie, la cantante Valeria, nel sostenere Putin. «Non gliene frega di niente, e alla gente non gliene frega niente di lui, è Satana - dice il presunto Akhmedov – Non siamo in grado di combattere perché non c’è nemmeno un fottuto esercito, tutto rubato, arriverà il fascismo, una dittatura militare». «Sono criminali, saremo fottuti, e anche se preme il bottone, l’intera nazione non ha alcun fottuto futuro, ci ha fottuti tutti», replica l’altro. L’audio circola su Youtube dal 7 marzo, ma solo ora il caso è esploso per essere stato citato dai media ucraini. Nessun commento dal governo o dai servizi di Kiev.

