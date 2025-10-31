E Loi a Roma  cerca l’impresa 

È un anticipo d’alta classifica quello in programma oggi tra Albalonga e Costa Orientale Sarda, valido per la decima giornata del girone G. Al centro sportivo “Francesca Gianni” di Roma, con fischio d’inizio alle ore 14:30, si affrontano due formazioni al terzo posto in classifica, alle spalle di Scafatese e Trastevere. A dirigere l’incontro sarà Alessandro Gervasi di Cosenza, coadiuvato dagli assistenti Carmine Rufrano di Maniago e Alessandro Fragiacomo di Gradisca d'Isonzo.

La squadra di Francesco Loi attraversa un ottimo momento di forma: è reduce da quattro risultati utili consecutivi (10 punti su 12) e resta imbattuta in trasferta. I gialloblù stanno esprimendo un calcio di qualità e domenica scorsa, contro la Palmese, hanno ritrovato la solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata per la prima volta dalla giornata inaugurale.

L’Albalonga, invece, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, ha incassato domenica scorsa a Valmontone la prima sconfitta stagionale. Una squadra organizzata e difficile da affrontare, ma la Cos ha dimostrato di poter competere alla pari con qualsiasi avversario. «Sarà una partita difficile», ha detto il centrocampista dell’Albalonga Jacopo Succi, «perché affronteremo una squadra che ha i nostri stessi punti. Dopo la sconfitta di domenica scorsa, per noi è fondamentale rialzarci subito».

I convocati da Loi: Leonardo Xaxa, Luigi Oriano, Alessandro Rossi, Andrea Feola, Santiago Zurbriggen, Simone Dessena, Alessio Murgia, M’Paly Sacko, Andrea Demontis, Sergio Nurchi, Gonzalo Luis Castineira, Gianluca Marini, Antonio Loi, Tommaso Spanu, Vittorio Satalino, Francesco Intinacelli, Cristiano Marsilii, Stefano Sarritzu, Ettore Loddo e Tommaso Cabiddu.