E Locci assicura: «Sarò il sindaco di tutti i cittadini» 

«È stato importante andare in mezzo alla gente e non apparentarci con nessuno». Così alla prima uscita dopo il ballottaggio il neo rieletto sindaco Tomaso Locci intervistato ieri da Radiolina. Al ballottaggio ha guidato una coalizione civica ottenendo il 51,15% contro il 48,85% della sfidante Valentina Picciau. Solo 185 voti di scarto che però gli permettono di sorridere.

Ai microfoni della “Strambata”, il primo cittadino ha ringraziato gli elettori e ha aggiunto: «Abbiamo realizzato tante cose e anche questo sicuramente ci ha premiato. Ho saputo di essere forse l'unico sindaco ad essere riuscito a battere il Campo largo, magari», ha detto in tono scherzoso, «mi daranno una piccola medaglietta». E ancora: «Spero termini l'ondata di odio che si è vista durante la campagna elettorale, non fa bene nessuno. Sarò il sindaco di tutti, anche di chi non mi ha votato e ci sarà un clima di rispetto e dialogo anche nei confronti dell'opposizione».

Locci ha poi parlato delle sfide che lo attendono: l’assetto della statale 554, che il primo cittadino vorrebbe diventasse strada urbana nel tratto di Monserrato («mi auguro che su questo la Città metropolitana e la Regione ci vengano incontro»), l'ex mercato civico - che secondo Locci dovrebbe riaprire, completamente riqualificato, nel giro di poco tempo, essendo stati aggiudicati recentemente i lavori - e la zona della Cittadella universitaria e del Policlinico, che il sindaco vorrebbe, in accordo con l'Università di Cagliari, trasformare in un polo ricco di servizi sia per gli studenti che per i pazienti e i loro familiari che vengono da fuori, oltre che per i dipendenti del Policlinico.

RIPRODUZIONE RISERVATA